Corona-Demo in Berlin verboten: Polizei rüstet zu Großeinsatz

In Berlin demonstrierten Tausende gegen die Corona-Regeln. Einige Teilnehmer leugnen die Existenz des Coronavirus, andere schwenkten Reichsflaggen, andere sprachen von Diktatur. Was sie gemeinsam hatten: Fast keiner von ihnen trug einen Mund-Nase-Schutz. Ein Teil der Demo wurde von der Polizei aufgelöst, weil Hygienemaßnahmen nicht eingehalten wurden.

Gerichtsentscheid über das Demo-Verbot fällt am Freitag. Gegner wollen in jedem Fall demonstrieren. Polizei mit 3000 Einsatzkräften.

Berlin. Die Polizei Berlin rüstet sich zu einem Großeinsatz am Sonnabend. Denn unabhängig vom Verbot und erwarteten Gerichtsurteilen zu der geplanten Demonstration gegen die Corona-Politik am Sonnabend in Berlin rufen die Veranstalter weiterhin auf vielen Kanälen zur Teilnahme auf. Es bestehe eine deutliche Dynamik der Einsatzvorbereitung, sagte Marco Langner, stellvertretender Polizei-Präsident in Berlin, am Freitagmittag auf einer Pressekonferenz. Bund und Länder unterstützten die Berliner Polizei. Für Sonnabend sind demnach annähernd 3000 Einsatzkräfte eingeplant. Zahlreiche Absperrgitter hatte die Polizei bereits ab Donnerstag im Regierungsviertel bereitgestellt.