Linkspartei Udo Wolf will in Pankow in den Bundestag

Eigentlich wollte sich Udo Wolf nach seinem Rückzug von der Spitze der Berliner Linksfraktion in die zweite Reihe zurückziehen und seinen Parteifreunden in der nächsten Legislaturperiode im Abgeordnetenhaus beratend und unterstützend zur Seite stehen. So hatte es sein Bruder Harald getan, nachdem er als ehemaliger Berliner Wirtschaftssenator noch einmal ins Landesparlament eingezogen war. Aber das Angebot, welches Pankows Linken-Vorsitzende Sandra Brunner dem 58 Jahre alten Innenexperten vor seinem Kletter-Urlaub in den Dolomiten unterbreitete, war dann doch zu verlockend. Und so entschied sich Wolf, noch einmal richtig anzugreifen und für die Linke im kommenden Jahr den wichtigen Bundestagswahlkreis Pankow zu verteidigen.