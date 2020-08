Baumkrone knickt ab und stürzt auf parkende Autos

Berlin. Die Berliner Feuerwehr musste in der Nacht zu Donnerstag nur bedingt wegen Sturmschäden ausrücken. "Die wetterbedingten Einsätze hielten sich in Grenzen", sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Morgen. Einen größeren Einsatz gab es gegen 01.30 Uhr in der Richardstraße im Ortsteil Neukölln. Hier knickte die Krone eines Baumes ab, fiel auf mehrere parkende Autos und beschädigte diese. Rund 10 Einsatzkräfte waren eineinhalb Stunden mit dem Abtragen der Baumreste beschäftigt. Verletzte gab es keine.

( dpa )