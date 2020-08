Flughafen Tegel: Mit diesen Souvenirs behält man TXL in Erinnerung

Das Flugzeug in Gold, der Schriftzug auch, dazu der charakteristische Tower: Porzellan-Designerin Katy Jung nimmt Abschied von Tegel.

Frühstücksbrettchen sind ja weiterhin groß in Mode. Und bei diesen Brettern wird der 70er-Jahre Tegel-Charme deutlich (11 Euro).

Teil der „BYE BYE TXL“ Kollektion von Siewert: T-Shirts mit dem typischen Sechseck in unterschiedlichen Farben (29,90 Euro).

Zum Frühstück nostalgisch in der Erinnerung an Tegel schwelgen? Ist möglich mit diesen Tassen (12,90 Eur0).

Die Baumwolltaschen (15 Euro) von Sandra Siewert zum Thema Tegel sind in verschiedenen Farben und Designs erhältlich.

Flughafen Mit diesen Souvenirs behält man Tegel in Erinnerung

Verewigt auf Tassen, Taschen und Tüchern: Tegel-Liebhaber können sich, um den Flughafen für immer in Erinnerung zu behalten, ein Stück davon nach Hause holen: als Souvenir. So wie dieser kleine, silberfarbene Schlüsselanhänger auf dem Bild ganz rechts, auf dem das charakteristische, sechseckige Flughafengebäude mit Fluglotsenturm und einem Flugzeug darüber abgebildet sind. Die Besitzerin, die Tochter eines ehemaligen Mitarbeiters der US-amerikanischen Fluggesellschaft PanAm, die 1991 Insolvenz anmeldete, schätzt das Alter dieses Erbstückes „vermutlich auf so um 1987“. Heutzutage sind solche Vintage-Andenken eher eine Seltenheit geworden.