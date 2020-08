Kopftuchverbot für Lehrer in Berlin fällt

Berlin. Das Bundesarbeitsgericht hat das Berliner Kopftuchverbot an Schulen gekippt. Das Tragen allein rechtfertige keine Ablehnung der Bewerberinnen für den Schuldienst. Damit muss das Berliner Neutralitätsgesetz künftig neu ausgelegt werden. Das Land hat keine Möglichkeit, das Urteil anzufechten.

Eine Berliner Muslimin hatte das Land auf Schadenersatz verklagt, weil sie wegen des Kopftuches nicht eingestellt worden sei. In erster Instanz war die Klage abgewiesen worden, das Landesarbeitsgericht hatte ihr später Recht gegeben und eine Entschädigung zugesprochen. Dagegen war das Land in Revision gegangen.

Das Berliner Neutralitätsgesetz verbietet es Lehrkräften, Polizistinnen und Polizisten sowie Justizbediensteten seit 2005, im Dienst religiöse Symbole offen sichtbar zu tragen. Das Verbot gilt nicht für Religions- oder Weltanschauungslehrer.

Kopftuch-Urteil: Neutralitätsgesetz muss nicht geändert werden

Das Bundesarbeitsgericht bestätigte jetzt das Urteil der zweiten Instanz. Durch die Nicht-Beachtung bei der Einstellung sei die Muslimin benachteiligt worden. Das Land könne sich dabei nicht auf das Berliner Neutralitätsgesetz berufen, urteilte das Gericht. Eine Ablehnung dürfe nur erfolgen, wenn von der Bewerberin eine konkrete Gefahr ausgeht. Allein das Tragen eines Kopftuches reicht dafür nicht aus. „Das Neutralitätsgesetz ist in dieser Pauschalität nicht für Lehrkräfte anwendbar“, sagte eine Sprecherin des Bundesarbeitsgerichts nach der Urteilsverkündung.

Nach Ansicht der Arbeitsrichter muss aber das Neutralitätsgesetz nicht geändert werden. Es reicht aus, wenn es künftig anders ausgelegt werde und die Bildungsverwaltung ihre bisherige Praxis aufgibt. Deswegen ist das Urteil rechtskräftig, das Land kann nicht vor das Bundesverfassungsgericht oder sogar den Europäischen Gerichtshof ziehen.

Berlin hatte bereits mehrere Prozesse verloren

In der Vergangenheit ist es immer wieder zu juristischen Auseinandersetzungen wegen des Kopftuchtragens gekommen. In den Fällen, in denen die Lehrerinnen vor Gericht siegten, hat das Land Berlin in der Regel Schadenersatz gezahlt – ist aber nicht von seiner Haltung abgewichen, das Tragen von Kopftüchern in der Schule weiter zu verbieten. In dem vorliegenden Fall rief das Land nun das Bundesarbeitsgericht zur Entscheidung vor, um endgültig Rechtssicherheit zu erlangen.

Das Vorgehen in Berlin ist seit Jahren umstritten – weil es auch unterschiedliche höchstrichterliche Urteile dazu gibt. 2015 hatte das Bundesverfassungsgericht sich gegen ein pauschales Kopftuchverbot an Schulen ausgesprochen, was im Widerspruch zu einer anderslautenden Entscheidung aus dem Jahr 2003 steht. Inzwischen hat das Bundesverfassungsgericht seine Ansicht auch auf Kitas ausgeweitet. Für Staatsdiener mit hoheitlichen Aufgaben, wie Staatsanwälten oder Richtern, gilt das Neutralitätsgebot dagegen - vorerst - weiter.

Auch im rot-rot-grünen Senat herrschte keine einheitliche Linie. Während die Bildungsverwaltung das Neutralitätsgebot bislang verteidigte, sprach sich Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) gegen ein generelles Kopftuchverbot aus. „Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts lässt an Eindeutigkeit nichts zu wünschen übrig“, sagte Behrendt.

Muslimin hatte sich für ein Referendariat beworben

Im konkreten Fall geht es um eine Muslimin, die sich 2017 als Quereinsteigerin um ein berufsbegleitendes Referendariat bewarb. Bei einem Bewerbungsgespräch wurde sie auf die Berliner Rechtslage nach dem Neutralitätsgesetz hingewiesen, erklärte aber, dass sie das Kopftuch im Unterricht nicht ablegen werde. Daraufhin erhielt sie in der Folgezeit weder eine Zu- noch eine Absage und verklagte das Land auf Schadenersatz. Die Klägerin behauptete, wegen des Kopftuchs nicht eingestellt worden zu sein. Das Land bestritt das. Das Landgericht hatte die Klage abgewiesen, das Landesarbeitsgericht gab der Muslimin Recht und verurteilte das Land zur Zahlung von 5160 Euro Schadenersatz. Das entspricht eineinhalb entgangenen Monatsgehältern.

Berlin, das unter anderem von der Anwältin Seyran Ates vertreten wurde, vertrat dagegen die Auffassung, dass die Bewerberin nicht wegen des Kopftuches nicht in den Schuldienst aufgenommen worden war, sondern weil es ausreichend andere Bewerber gegeben habe. Dem folgten die Bundesarbeitsrichter in Erfurt nicht.