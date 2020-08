Warum Kleingärtner das Ende vom Flughafen Tegel fürchten

Rüdiger und Birgitt Hübbe haben sich längst an den Fluglärm vom Flughafen Tegel gewöhnt. Gespräche mit Nachbarn am Gartenzaun werden regelmäßig von startenden Flugzeugen unterbrochen. Als die Concorde der Air France 1995 in Tegel gelandet ist, haben in ihrem Häuschen die Gläser geklirrt, berichten sie. Das Ehepaar macht sich keine Sorgen um die Zukunft ihrer Parzelle. „Bis hier etwas passiert, sind wir 80“, sagen sie. „Dann ist das egal.“

Berlin. „Mein letzter Weg wird in ein Altenheim sein. So lange möchte ich noch in meinem Garten bleiben, ob mit oder ohne Fluglärm.“ Gabriele Dräger schiebt an einem Sommermorgen den Rasenmäher über das sehr gepflegte Grün ihrer Parzelle. Seit neun Jahren verbringt die 64-Jährige Frühling, Sommer und Herbst in der Kleingartenkolonie „Vor den Toren 1“ in Tegel. Näher dran am Flughafen, als in dem kleinen Garten der Rentnerin kann man kaum sein. Nur wenige Gartennachbarn, eine schmale geteerte Straße und ein hoher Zaun mit einer Stacheldrahtkrone trennen sie vom südlichen Teil des Flughafengrundstücks. „Was ist das denn für eine Hauptstadt mit nur einem Flughafen“, sagt die Rentnerin.