Corona-Newsblog in Berlin: 58 Neuinfektionen, alle Ampeln auf Grün

Mit dem Coronavirus haben sich in Berlin nachweislich 10.785 Menschen infiziert. 226 Menschen sind bislang mit Covid-19 gestorben. 9806 Patienten gelten als genesen.

Neuinfektionen, Untersuchungsstellen, Hotlines: Die wichtigsten Informationen und Zahlen zum Coronavirus in Berlin in der Übersicht.

Berlin. In unserem Newsticker berichten wir laufend über die Corona-Lage in Berlin und Brandenburg. Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie in Deutschland, Europa und der Welt finden Sie in diesem Newsblog.

14.14 Uhr: Senatorin präsentiert neuen Online-Lagebericht

Gesundheitssenatorin hat am Dienstag in der Senatssitzung einen neuen Corona-Lagebericht vorgestellt. Dieser wird täglich am frühen Abend aktualisiert und zeigt die wichtigsten Zahlen zur Pandemie in Berlin. Dazu zählen die Zahl der Neuinfektionen, der Genesenen und der Todesfälle sowie die Verteilung des Virus über die Bezirke und die Corona-Ampeln.

Kalayci: "Die epidemiologischen Daten haben wir mit Kennzahlen zu Hospitalisierungen von COVID-19-Patientinnen und -Patienten, Testungen und Testkapazitäten für Berlin ergänzt. An den aktuellen Zahlen sehen wir, dass die Pandemie keineswegs vorbei ist und alle gemeinsam weiterhin sehr vorsichtig sein müssen.“

