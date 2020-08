Corona-Newsblog in Berlin: 58 Neuinfektionen, alle Ampeln auf Grün

Mit dem Coronavirus haben sich in Berlin nachweislich 10.785 Menschen infiziert. 226 Menschen sind bislang mit Covid-19 gestorben. 9806 Patienten gelten als genesen.

16.10 Uhr: Senat entscheidet über private Feiern

Der Berliner Senat hat noch keine Entscheidung über neue Regeln für private Feiern und Veranstaltungen gefällt. Das soll aber noch in dieser Woche passieren. „Im Licht dessen, was bundesweit erörtert wird, wird es eine Diskussion dazu auf der außerordentlichen Senatssitzung geben“, sagte Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) nach der Sitzung des Senats. Am Donnerstag beraten die Länderchefs mit der Bundeskanzlerin über die Corona-Krise. „Wir haben von der Grundlinie ein gewisses Interesse, dass es möglichst zu gemeinsamen bundesweiten Verabredungen kommt“, sagte Kollatz.

Allerdings sei die Situation in den Bundesländern sehr unterschiedlich. „In Berlin gibt es naturgemäß mehr größere Veranstaltungen als es die im Saarland gibt.“ Derzeit gelten auch sehr unterschiedliche Regelungen. In Berlin zum Beispiel sind zurzeit Innenveranstaltungen mit bis zu 500 Menschen erlaubt. In Nordrhein-Westfalen dürfen bei „geselligen Veranstaltungen wie Hochzeiten“ drinnen maximal 150 Gäste anwesend sein, in Bayern maximal 100.

15.50 Uhr: Finanzsenator Kollatz verteidigt Corona-Soforthilfen

Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz hat die Soforthilfen im Milliardenumfang für Berliner Kleinunternehmer in der Corona-Krise verteidigt. „Wir haben in kürzester Zeit eine Größenordnung von 250 000 Anträgen bearbeitet“, sagte Kollatz nach der Senatssitzung am Dienstag. „Es gibt jetzt, das ist bedauerlich, und dem muss auch nachgegangen werden und dem wird auch nachgegangen, 1600 Betrugsfälle. Das ist weit unter einem Prozent“, so der SPD-Politiker.

15.30 Uhr: Corona-Hilfen - Ermittlungen gegen Berliner Bank-Vorstände

Bei der Auszahlung milliardenschwerer Corona-Hilfen für Kleinunternehmer soll es Berlin nicht genau genug genommen haben. Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die beiden Vorstände und drei weitere Verantwortliche der Investitionsbank Berlin (IBB) wegen Untreue oder Beihilfe zur Untreue, wie ein Sprecher sagte. „Es gibt den Anfangsverdacht, dass bei der Vergabe der Gelder nicht für eine ausreichende Kontrolle der Anträge auf Missbrauch Sorge getragen wurde.“

Die Untreue-Ermittlungen richten sich nach IBB-Angaben auch gegen die Generalbevollmächtigten des landeseigenen Instituts. Gegen die Leitung der Compliance-Abteilung besteht der Verdacht der Beihilfe zur Untreue.

Berlin hatte zu Beginn der Corona-Krise versucht, Kleinunternehmern und Solo-Selstbständigen möglichst schnell unter die Arme zu greifen und ihre Existenz zu sichern. Antragsteller mussten nur Name, Firmenadresse, Ausweis, Steuernummer und Bankverbindung hochladen. Kontrolliert werden sollten die Ansprüche erst nach der Auszahlung.

Es gab einen großen Ansturm. Ursprünglich war der Senat von 100 bis 300 Millionen Euro ausgegangen. Schließlich gingen gut 1,8 Milliarden Euro aus Bundes- und Landesmitteln in Form von Zuschüssen an kleine Betriebe mit bis zu zehn Beschäftigten sowie an Solo-Selbstständige. Insgesamt flossen bis jetzt 125,5 Millionen Euro zurück.

14.14 Uhr: Senatorin präsentiert neuen Online-Lagebericht

Gesundheitssenatorin hat am Dienstag in der Senatssitzung einen neuen Corona-Lagebericht vorgestellt. Dieser wird täglich am frühen Abend aktualisiert und zeigt die wichtigsten Zahlen zur Pandemie in Berlin. Dazu zählen die Zahl der Neuinfektionen, der Genesenen und der Todesfälle sowie die Verteilung des Virus über die Bezirke und die Corona-Ampeln.

Kalayci: "Die epidemiologischen Daten haben wir mit Kennzahlen zu Hospitalisierungen von COVID-19-Patientinnen und -Patienten, Testungen und Testkapazitäten für Berlin ergänzt. An den aktuellen Zahlen sehen wir, dass die Pandemie keineswegs vorbei ist und alle gemeinsam weiterhin sehr vorsichtig sein müssen.“

