Berlin-Demo im Live-Blog: Polizei spricht von 18.000 Teilnehmern

Die für heute in Berlin geplanten Kundgebungen gegen die Corona-Politik dürfen stattfinden. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg bestätigte in der Nacht "im Wesentlichen" zwei Eilbeschlüsse des Verwaltungsgerichts Berlin.

Mit dem Coronavirus haben sich in Berlin nachweislich 11.124 Menschen infiziert. 226 Menschen sind bislang mit Covid-19 gestorben. 10.129 Patienten gelten als genesen.

Symptome, Risikogruppen, Krankheitsverlauf: Fragen und Antworten zum Coronavirus finden Sie hier.

In unserem Newsticker berichten wir laufend über die Corona-Lage in Berlin und Brandenburg.

Corona-Demo in Berlin - die Bilder

Teilnehmer einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen sammeln sich auf der Straße des 17. Juni und halten ein Banner "Please, Mr. President, Make Germany Great Again!". Foto: Michael Kappeler / dpa

Teilnehmer sitzen bei einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen mit einem Banner "Wir sind der Souverän". Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Ein Teilnehmer einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen hält ein Schild "Du und ich wir alle für Wahrheit, Freiheit, Liebe und Frieden" und einer Nachbildung des Corona-Virus. Foto: Michael Kappeler / dpa

Teilnehmer einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen halten am Brandenburger Tor Schilder mit Fotos von Politikern, Journalisten und Wissenschaftlern jeweils mit Namen und "Schuldig". Foto: Kay Nietfeld / dpa

Teilnehmer einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen stehen auf der Straße des 17. Juni. Foto: Michael Kappeler / dpa



Teilnehmer einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen sammeln sich am Brandenburger Tor. Foto: Michael Kappeler / dpa

Teilnehmer sammeln sich hinter einer großen deutschen Fahne auf der Straße zu einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Teilnehmer gehen durch die Freidrichstraße bei einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen mit einem Banner "Selber denken, statt denken lassen!". Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Ein Teilnehmer mit einem Mundschutz über den Augen und dem Schild "Stopped die Corona Sekte" steht in der Friedrichstraße bei einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Paul Zinken / dpa

Teilnehmer sammeln sich in der Friedrichstraße zu einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Paul Zinken / dpa



Teilnehmer sammeln sich in der Friedrichstraße zu einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Paul Zinken / dpa

Teilnehmer sammeln sich in der Friedrichstraße zu einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Paul Zinken / dpa

Ein Teilnehmer mit dem Plakat "Sofortiger Rücktritt vom Merkel-Regime!" steht vor einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen am Brandenburger Tor. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Der Publizist Jürgen Elsässer hält ein Fähnchen "Q Querdenker" bei einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Chris Ares (2.v.l), deutscher rechtsextremer Rapper, kommt zu einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Christophe Gateau / dpa



Ein Teilnehmer hält ein Schild "Wir sind die 2. Welle" in der Friedrichstraße bei einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Paul Zinken / dpa

Gegendemonstranten einer Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen sammeln sich und halten ein Banner "Masken auf Nazis raus". Foto: Christophe Gateau / dpa

Gegendemonstranten einer Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen sammeln sich vor der Staatsoper und halten ein Banner "Dagegen Halten" Foto: Christophe Gateau / dpa

Polizisten mit Mundschutz stehen vor einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen vor dem Brandenburger Tor. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Die Polizei sperrt den Zugang zum Pariser Platz. Foto: Dennis Meischen



Polizisten stehen vor dem Brandenburger Tor. Foto: Dennis Meischen

Ohne Mund-Nasen-Schutz und Abstand: Demonstranten auf dem Pariser Platz. Foto: Dennis Meischen

Ein Teilnehmer hält ein Plakat von Bill Gates und dem Schriftzug Gekauft! vor einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Ohne Mund-Nasen-Schutz und Abstand: Demonstranten auf dem Pariser Platz Foto: Dennis Meischen

Ohne Mund-Nasen-Schutz und Abstand: Demonstranten auf dem Pariser Platz Foto: Dennis Meischen



Ohne Mund-Nasen-Schutz und Abstand: Demonstranten auf dem Pariser Platz Foto: Dennis Meischen

Ohne Mund-Nasen-Schutz und Abstand: Demonstranten auf dem Pariser Platz Foto: Dennis Meischen

Demonstranten stehen auf dem Pariser Platz. Einen Mund-Nasen-Schutz tragen sie nicht. Foto: Dennis Meischen

Demonstranten sammeln sich auf dem Pariser Platz. Einen Mund-Nasen-Schutz tragen sie nicht. Foto: Dennis Meischen

Teilnehmer mit deutschen Fahnen über den Schultern sammeln sich zu einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Kay Nietfeld / dpa



Vor dem Brandenburger Tor liegt eine große Deutschlandflagge bei einem Protest gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen. Foto: Christophe Gateau / dpa

Demonstranten sammeln sich auf dem Pariser Platz. Einen Mund-Nasen-Schutz tragen sie nicht. Foto: Dennis Meischen

Auf einem Lkw steht: „Die Zukunft hängt davon ab, was wir heute tun“ Foto: Dennis Meischen

Demonstranten sammeln sich am Samstagvormittag auf dem Pariser Platz. Einen Mund-Nasen-Schutz tragen sie nicht. Foto: Dennis Meischen

Polizeifahrzeuge stehen am frühen Morgen vor dem Brandenburger Tor auf der gesperrten Straße in Vorbereitung auf die heutigen Proteste gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen. Foto: Christophe Gateau / dpa



Polizisten stehen am frühen Morgen neben Polizeifahrzeugen vor dem Brandenburger Tor in Vorbereitung auf die heutigen Proteste gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen. Foto: Christophe Gateau / dpa

Die Straße vor dem Brandenburger Tor ist am frühen Morgen in Vorbereitung auf die heutigen Proteste gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen gesperrt. Foto: Christophe Gateau / dpa

29.08.2020, Berlin: Polizeifahrzeuge stehen am frühen Morgen vor dem Brandenburger Tor auf der gesperrten Straße in Vorbereitung auf die heutigen Proteste gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen. Foto: Christophe Gateau/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Christophe Gateau / dpa

Corona Demo in Berlin Foto: Dennis Meischen

Corona Demo in Berlin Foto: Dennis Meischen



29.08.2020, Berlin: Polizisten mit Mundschutz stehen vor einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen vor dem Brandenburger Tor. Foto: Kay Nietfeld/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Kay Nietfeld / dpa

29.08.2020, Berlin: Ein Teilnehmer hält vor einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen eine Reichsflagge vor dem Brandenburger Tor. Foto: Bernd Von Jutrczenka/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Corona Demo Foto: Dennis Meischen

Corona Demo Foto: Dennis Meischen

29.08.2020, Berlin: Ein Teilnehmer im Superman-Kostüm geht in der Friedrichstraße bei einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Paul Zinken/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Paul Zinken / dpa



29.08.2020, Berlin: Gegendemonstranten einer Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen sammeln sich vor der Staatsoper und halten ein Banner "Dagegen Halten" Foto: Christophe Gateau/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Christophe Gateau / dpa

29.08.2020, Berlin: Ein Teilnehmer einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen hält ein Schild "Du und ich wir alle für Wahrheit, Freiheit, Liebe und Frieden" und einer Nachbildung des Corona-Virus. Foto: Michael Kappeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Michael Kappeler / dpa

29.08.2020, Berlin: Teilnehmer einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen stehen auf der Straße des 17. Juni. Foto: Michael Kappeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Michael Kappeler / dpa

29.08.2020, Berlin: Teilnehmer gehen bei einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen und halten Schilder mit Parolen. Foto: Bernd Von Jutrczenka/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa



13.16 Uhr: Überschaubare Gegen-Demonstration

Gegen-Demonstration am Dorothea-Schlegel-Platz.

Foto: Holly Hildebrand

Kurzer Blick zur Gegen-Demonstration am Dorothea-Schlegel-Platz: Dort befinden sich mehr Polizisten als Demonstranten.

13.13 Uhr: Organisatoren fordern Teilnehmer zum Bleiben auf

Die Organisatoren fordern die Teilnehmer dazu auf, sich zu setzen und auf der Friedrichstraße zu bleiben. "Bleibt alle hier, bleibt bitte alle sitzen", so ein Sprecher an der Friedrichstraße. An der Torstraße ergeht derweil die Aufforderung an die Beamten, ihre Helme aufzusetzen.

13.04 Uhr: Polizei löst Demonstration auf

Die Demonstration wird aufgelöst. Das teilte die Polizei per Lautsprecher-Durchsage mit. Bei Twitter hieß es dazu: "Es bleibt uns leider keine andere Möglichkeit: Wir sind an den Versammlungsleiter der Demo herangetreten und haben ihm mitgeteilt, dass seine Versammlung polizeilich aufgelöst wird. Alle bisherigen Maßnahmen haben nicht zu einem Einhalten der Auflagen geführt." Die Demonstranten werden aufgefordert, die Friedrichstraße in kleinen Gruppen über die Hannoversche Straße zu verlassen

Die Durchsage der Polizei zur Auflösung im Wortlaut:

"Achtung, Achtung, es erfolgt eine Durchsage der Berliner Polizei! Die Durchsage richtet sich an alle Personen, die sich im Sammelbereich des Aufzuges in den Straßenzügen Unter den Linden zwischen Wilhelmstraße und Friedrichstraße beziehungsweise Friedrichsstraße bis Torstraße befinden und Teilnehmende des Aufzuges sind. Die nach der Infektionsschutzverordnung vorgesehenen Mindestabstände werden von Ihnen flächendeckend trotz wiederholter Aufforderung nicht eingehalten. Der Versammlungsleiter hat keine Möglichkeit auf Sie einzuwirken. Aus diesem Grund besteht keine andere Möglichkeit, als die Versammlung aufzulösen. Ich wiederhole: Ihre Versammlung ist hiermit aufgelöst! Entefernen Sie sich aus dem Bereich der Versammlung."

12.57 Uhr: Organisatoren schicken Kinder als "Ordner" zwischen Demonstranten und Polizisten

Organisatoren schicken Kinder als "Ordner" zwischen Demonstranten und Polizisten

Foto: Julian Würzer

Morgenpost-Reporter vor Ort beobachten, wie die Organisatoren Kinder als "Ordner" zwischen Demonstranten und Polizisten schicken.

12.49 Uhr: Organisatoren sprechen von "bewusster Provokation" durch die Polizei

Organisatoren sprechen von einer "bewussten Provokation" durch die Polizei, den Demonstrationszug nicht ziehen zu lassen. Nach deren Ansicht "müssen" Geisel und Müller heute noch zurücktreten, so der Anwalt der Organisatoren.

12.44 Uhr: Wasserwerfer stehen bereit

Teilnehmer der Demonstration und Polizisten an der Chaussee- Ecke Hannoversche Straße.

Foto: Andreas Gandzior

An der Chaussee- Ecke Hannoverschen Straße herrscht weiter Stillstand. Vier Wasserwerfer der Polizei stehen bereit. An der Friedrichstraße werden die Demonstranten derweil zum Protest-Sitzen aufgefordert.

Sitzende Demo-Teilnehmer an der Friedrichstraße.

Foto: Dennis Meischen

12.40 Uhr: Demonstration soll aufgelöst werden

Die Demonstration soll aufgelöst werden. Das hat die Polizei soeben dem Veranstalter mitgeteilt und diesen aufgefordert, die Auflösung den Teilnehmern mitzuteilen. Der Veranstalter weigert sich aber nach Rücksprache mit einem seiner Anwälte. Dieser spricht zurzeit per Lautsprecherdurchsage zu den Demonstranten.

12.29 Uhr: Polizei - Demo darf erst loslaufen, wenn Abstände eingehalten werden

Die Polizei meldet bei Twitter, dass sich viele Teilnehmer des geplanten Aufzugs im vorderen Bereich der Antretefläche befänden und dabei die Mindestabstände unterschreiten würden. "Nutzen Sie die gesamte Antretefläche bis zum BB Tor. Erst wenn die Abstände eingehalten werden, kann die Demo loslaufen", so die Polizei.

12.25 Uhr: Polizei sammelt sich am Bahnhof Friedrichstraße

12.11 Uhr: Polizei - 18.000 Menschen bei Corona-Demo

Aus Protest gegen die Corona-Politik haben sich in Mitte nach Schätzungen der Polizei fast 18.000 Menschen versammelt. Es gebe aber noch Zustrom zu einem geplanten Demonstrationszug, sagte eine Sprecherin am Sonnabendmittag. Erwartungsgemäß anders sehen das die Organisatoren der Demonstration. In einem Newsletter des "Demokratischen Widerstands" ist von 8,5 Millionen Demonstrationsteilnehmern auf Berliner Stadtgebiet die Rede.

12.09 Uhr: Organisatoren wollen mit "aller Härte zurückschlagen"

Wenn die Polizei den Demonstrationszug nicht laufen lässt und die Demonstration auflösen will, wollen Organisatoren mit "aller Härte zurückschlagen". Außerdem kündigen sie an, notfalls ihre Kundgebung in der Friedrichstraße durchzuführen.

12.04 Uhr: Kreuzung Torstraße/Friedrichstraße ist abgeriegelt

An der Torstraße ist Schluss: Die Polizei hat die Kreuzung Torstraße, Friedrichstraße weiterhin abgeriegelt und lässt den Demonstrationszug nicht starten. Die Teilnehmer werden von den Organisatoren von Lautsprecherwagen aufgefordert, die Auflagen zu beachten, dass Abstände eingehalten werden oder Masken getragen werden müssen. Fast alle Demonstranten folgen dem jedoch nicht.

Keine hundert Meter von der Absperrung und den Demonstranten entfernt, hat die Polizei zwei Wasserwerfer abgestellt. Ob sie eingesetzt werden sollen, ist unklar.

12 Uhr: Demonstranten fordern, dass es weitergeht

Es staut sich auf der Friedrichstraße. Laute Buhrufe der Demonstranten sind die Folge. Sie fordern, dass es weiter geht! „Die machen das extra, damit wir die Abstände nicht einhalten können und sie auflösen können“, behauptet ein Teilnehmer des Zuges.

11.48 Uhr: Organisatoren - Teilnehmer sollen sich auf den Boden setzen

Nachdem die Polizei eine Maskenpflicht durchsetzen will, rufen die Organisatoren die Teilnehmer auf, sich auf den Boden zu setzen. Lautsprecher-Durchsagen der Polizei werden von Rufen der Demonstranten und Durchsagen der Organisatoren übertönt.

11.43 Uhr: Wasserwerfer fahren zur Demonstration

Zwei Wasserwerfer der Polizei sind mit Sirene und Blaulicht aus der Lehrter Straße auf dem Weg zur Demonstration

11.42 Uhr: Polizei - Demonstranten müssen Maske tragen

Die Polizei gibt durch: Es besteht nun eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Falls die Demonstranten dem nicht folgen, darf der Zug nicht starten.



11.36 Uhr: Polizei lässt Demonstranten nicht losziehen

Solange die Demonstranten keine Abstände einhalten oder Masken aufsetzen, lässt die Polizei den Demonstrationszug nicht losziehen. Teilnehmer rufen "Weg frei, Weg frei". Organisatoren versuchen immer wieder über Durchsagen, die Menschenmasse zum Einhalten der Regeln zu animieren. Einige setzen ihre Masken daraufhin auf - längst nicht alle.

11.34 Uhr: Rapper Chris Ares bei Corona-Demo

Chris Ares (2.v.l)

Foto: Christophe Gateau / dpa

Chris Ares (2.v.l), ein deutscher rechtsextremer Rapper, kommt zu einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen.

11.28 Uhr: Teilnehmer sollen Masken tragen

Da Abstände nicht eingehalten werden können, rufen Organisatoren die Teilnehmer dazu auf, Masken zu tragen.

11.22 Uhr: Brandenburger Tor ist wieder offen

Die Polizei hat die Durchgänge am Brandenburger Tor wieder geöffnet. Die Demonstranten jubeln.

11.16 Uhr: Polizei droht mit Gegenmaßnahmen

Die Polizei hat auf dem Pariser Platz per Lautsprecher auf die Einhaltung des Mindestabstands hingewiesen, was zu Pfiffen und Buhrufen führte. Die Polizei drohte bei weiterer Nichteinhaltung mit Gegenmaßnahmen. Die Menschen weigern sich weiterhin, den Platz zu verlassen.

11.15 Uhr: Demonstranten skandieren "Widerstand" und "Schließt euch an"

Auf der Friedrichstraße vor dem Friedrichstadt-Palast rufen Teilnehmer der Demonstration lautstark "Widerstand" und "Schließt euch an". Eine Absperrung der Polizei ignorieren die Demonstranten, die Beamten lassen die Demonstranten passieren. Abstandsregeln werden nicht mehr beachtet.

Corona Demo

Foto: Julian Würzer

11.11 Uhr: Gegen-Demo am Dorothea-Schlegel-Platz

Am S-Bahnhof Friedrichstraße gibt es getrennte Ein- und Ausgänge. Nicht jeder ist damit einverstanden. Am Ausgang direkt am Dorothea-Schlegel-Platz gibt es eine Gegendemonstration.

11.07 Uhr: Demonstranten verlassen Pariser Platz nicht

Jeder Versuch der Polizei die Demonstranten per Lautsprecher vom Pariser Platz zu beten, wird mit lauten Buhrufen und Pfiffen beantwortet. Die Menschen gehen nicht.

10.56 Uhr: Auftakt der Demonstration - Rund 1000 Menschen versammelt

In Berlin haben sich auf der Straße Unter den Linden am Samstagvormittag bereits rund 1000 Teilnehmer für eine größere Demonstration gegen die Corona-Politik versammelt. Von dort soll ein Aufzug mit Protestierern durch Berlin ziehen zum Tiergarten und bis zur Straße des 17. Juni.

10.53 Uhr: Immer mehr Demonstranten kommen

Es gibt einen starken Zulauf von Demonstranten über die Wilhelmstraße zur Straße Unter den Linden.

Corona Demo

Foto: Andreas Gandzior

10.52 Uhr: Sperrkreis um Brandenburger Tor erweitert

Nach vereinzelten Zusammenstößen wurde der Sperrkreis um das Brandenburger Tor von der Polizei erweitert. Demonstrierende schrien „Tor auf“ und skandierten „Wir sind das Volk“. Eine riesige Deutschlandflagge war auf dem Boden vor dem Brandenburger Tor ausgelegt. Zu sehen waren auch Fahnen im Stil der bei Rechtsextremisten beliebten Reichskriegsflagge.

Corona Demo

Foto: Dennis Meischen

10.37 Uhr: Demonstranten sollen sich an Abstandsregeln halten

Auf der Friedrichstraße versammelt sich der Demonstrationszug. Die Stimmung ist friedlich. Ordner bitten die Teilnehmer über Megafone, sich an die Abstandsregeln zu halten.

Corona Demo

Foto: Julian Würzer

10.36 Uhr: Pariser Platz leert sich nur langsam

Die Polizei hat den Zugang durch das Brandenburger Tor nun von beiden Seiten gesperrt. Einige Demonstranten stehen noch immer vor den Beamten und fordern sie auf, sich ihnen anzuschließen. Die Beamten fordern die Demonstranten im Gegenzug per Lautsprecher auf, in Richtung Unter den Linden zu ziehen, wo die Demonstration angemeldet ist. Der Pariser Platz leert sich zwar, doch noch immer folgen nicht alle den Anweisungen der Polizei.

10.26 Uhr: Polizei sperrt Straßen am Hauptbahnhof

Die Berliner Landespolizei hat die Gustav-Heinemann-Brücke und die Moltkebrücke Richtung Reichstag gesperrt.

Corona Demo

Foto: Andreas Gandzior

10.18 Uhr: Lage am Hauptbahnhof ruhig

Die Lage am Hauptbahnhof ist ruhig und übersichtlich. Die Berliner Bundespolizei wird von Einheiten aus Nordrhein-Westfalen unterstützt. Wird beim Anreiseverkehr festgestellt, dass sich Reisende nicht an die Maskenpflicht halten, werde man eingreifen und die Personalien feststellen hieß es.

Corona Demo

Foto: Andreas Gandzior

10.10 Uhr: Polizei sperrt den Zugang zum Pariser Platz

Die Berliner Polizei hat nach mehrmaligen Aufrufen zum Verlassen des Pariser Platzes den Zugang durch das Brandenburger Tor gesperrt. Darauf kam es an einem der gesperrten Durchgänge zu lauten Protestrufen und zu vereinzelten aggressiven Auseinandersetzungen mit den Beamten. Mittlerweile hat sich die Lage wieder beruhigt, die Zugänge bleiben bis auf einen geschlossen, raus kommen die Demonstranten in Richtung Straße des Juni.

9.56 Uhr: Björn Höcke auf dem Weg zum Brandenburger Tor

9.47 Uhr: Innensenator Geisel - Gericht gibt Demonstranten zweite Chance

Nachdem das Oberverwaltungsgericht die Corona-Demonstration in Berlin erlaubt hat, äußerte sich Innensenator Andreas Geisel (SPD) zur Entscheidung. „Das OVG ist der Ansicht, dass die Erfahrungen aus den Demonstrationen Anfang August keinen Verbotsgrund für die aktuellen Versammlungen darstellen, obwohl damals massiv und bewusst gegen die Infektionsschutz-Auflagen verstoßen wurde. Das Gericht gibt den Versammlungsteilnehmern damit eine zweite Chance zu zeigen, dass sie sich an die Auflagen halten. Es liegt jetzt an den Demonstrierenden das auch unter Beweis zu stellen."

An der Pandemie-Situation habe der Beschluss des OVG nichts geändert, so Geisel. Er erwarte von den Demonstranten, dass sie alles für den Infektionsschutz tun und dass es friedlich abläuft. "Denn große Sorge bereitet mir nach wie vor die europaweite Mobilisierung unter Rechtsextremisten, die unabhängig von der Verbotsdiskussion im Vorfeld stattgefunden hat. Ich appelliere an alle, sich gewaltfrei in Berlin zu versammeln.“

9.43 Uhr: Protestkundgebung auf Bebelplatz verlegt

Die Protestkundgebung „Solidarität! Kein Schulterschluss mit Nazis“ ist aus Sicherheitsgründen vom Simsonweg auf den Bebelplatz verlegt worden. Das Bündnis teilte mit, dass es "diverse Drohungen von Nazis und „Querdenkern“" gab, die Kundgebung am Simsonweg zu überfallen oder „infiltrieren“.

9.38 Uhr: Demonstranten sollen Pariser Platz verlassen

Die Polizei ruft die Demonstranten auf, den Pariser Platz zu verlassen. Sie sollen sich auf der Straße Unter die Linden sammeln. Es gibt erste Buhrufe.

9.28 Uhr: Polizei bereitet sich auf Demo vor - "Nacht war überwiegend ruhig“

Die Berliner Polizei hat sich auf einen Großeinsatz zur Demonstration gegen staatliche Corona-Auflagen vorbereitet. Vor dem Brandenburger Tor standen am frühen Samstagmorgen bereits zahlreiche Polizeifahrzeuge. „Die Nacht war überwiegend ruhig“, sagte Polizeisprecher Thilo Cablitz. An mehreren Versammlungsorten seien bereits Polizeikräfte im Einsatz.

29.08.2020, Berlin: Polizisten stehen am frühen Morgen neben Polizeifahrzeugen vor dem Brandenburger Tor in Vorbereitung auf die heutigen Proteste gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen.

Foto: Christophe Gateau / dpa

Insgesamt sollen rund 3000 Polizisten am Samstag bereit stehen. Im Regierungsviertel waren bereits vor Tagen Absperrgitter bereitgestellt worden. Bereits am Freitagabend hatten sich Demonstranten am Brandenburger Tor versammelt und gegen die deutsche Corona-Politik demonstriert.

9.16 Uhr: Marcel Luthe (FDP): Innensenator ist krachend gescheitert

Nachdem auch das Oberverwaltungsgerichts die Corona-Demo erlaubt hat, kritisierte Marcel Luthe (FDP) den Innensenator Andreas Geisel (SPD): "Der Innensenator hat mit markigen Worten versucht, in populistischer Diktion das Anliegen von Demonstranten zu diskreditieren und die Versammlung zu verbieten und ist am Rechtsstaat - gleich zwei Mal - krachend gescheitert. Es werde genau zu beobachten sein, ob er die klaren Vorgaben des Verwaltungsgerichts, die dem polizeilichen Handeln Grenzen setzten, auch umsetze oder sich schon wieder gegen das Gesetz stellt. Dann würde er als Senator unhaltbar."

9.07 Uhr: Demonstranten versammeln sich

Am Samstagvormittag haben sich die ersten Demonstranten auf dem Pariser Platz versammelt. Der Demonstrationszug soll sich ab 11 Uhr in Bewegung setzen.

Demonstranten auf dem Pariser Platz

Foto: Dennis Meischen

8.40 Uhr: Corona-Demo in Berlin - das ist die Route

Der umstrittene Demonstrationszug sowie die Kundgebung gegen die Corona-Politik können am Samstag in Berlin stattfinden. Das ist die Route:

Der Zug soll ab ­­­­11 Uhr von der Friedrichstraße durch die Torstraße am Roten Rathaus vorbei führen.

Es geht weiter über die Leipziger Straße, Leipziger Platz, Ebertstraße, Lennéstraße, Tiergartenstraße und Hofjägerallee

Auf der Straße des 17. Juni soll ab 15.30 Uhr eine Kundgebung stattfinden. Angemeldet sind rund 22.000 Menschen.

Linke Aktivisten wollen wiederum gegen den Aufmarsch demonstrieren. Das Berliner Bündnis gegen Rechts rief zu einer Kundgebung ab 9.30 Uhr auf dem Bebelplatz in Mitte auf.

3.06 Uhr: Oberverwaltungsgericht: Demo gegen Corona-Politik in Berlin erlaubt

Der umstrittene Demonstrationszug sowie die Kundgebung gegen die Corona-Politik können am Samstag in Berlin stattfinden. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg bestätigte am frühen Samstagmorgen in zweiter Instanz, dass das Verbot der Berliner Polizei keinen Bestand hat. Diese Entscheidung ist nun rechtskräftig.

Nach seinem Beschluss teilte das Gericht mit, die von mehreren Initiativen für den 29. August 2020 geplanten Versammlungen gegen die Corona-Politik von Bund und Ländern könnten stattfinden. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg habe zwei Eilbeschlüsse des Verwaltungsgerichts Berlin vom 28. August 2020 im Wesentlichen bestätigt. „Damit sind die beiden Versammlungsverbote des Polizeipräsidenten in Berlin für diesen Tag vorläufig außer Vollzug gesetzt.“

2.46 Uhr: Verluste für Brandenburger Kliniken wegen Corona

Kliniken und auch Arztpraxen in Brandenburg haben wegen der Corona-Pandemie ihren Betrieb erheblich reduzieren und umrüsten müssen. Für viele bedeutet das deutliche finanzielle Verluste, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Getrennte Versorgungsbereiche, andere Wegeführungen und maximal Zwei-Bett-Zimmer mussten organisiert werden. Das Ernst von Bergmann Klinikum am Standort Potsdam etwa kann deshalb nach eigenen Angaben maximal 870 Betten vorhalten - von 1098.

Durch den Rettungsschirm des Bundes erhalten die Kliniken für jedes nicht belegte Krankenhausbett eine Ausgleichszahlung. „Das kompensiert derzeit einen Teil der Minderbelegung“, sagt Kliniksprecherin Theresa Decker. Ein erhebliches wirtschaftliches Risiko entstehe aber ab 1. Oktober, wenn keine Ausgleichszahlungen mehr fließen. Müsste das Potsdamer Klinikum dann weiterhin mit 20 Prozent weniger Belegung arbeiten, könnte das Jahresergebnis durch diesen Einmaleffekt achtstellig negativ werden, so die Sprecherin.

Freitag, 28.08. 2020

20.50 Uhr: Rund 1500 Demonstranten am Brandenburger Tor

Rund 1500 Demonstranten der Initiative Querdenken haben sich am Freitagabend am Brandenburger Tor versammelt und gegen die deutsche Corona-Politik protestiert. Die angemeldete Kundgebung verlief laut Polizei friedlich, es habe aber mehrmals Appelle zum Abstandhalten geben müssen. Die Polizei hatte am frühen Abend zunächst von 120 Teilnehmern gesprochen, ihre Schätzung aber gegen 20.30 Uhr aktualisiert.

Menschen stehen am Freitag bei einer Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen am Brandenburger Tor im Abendlicht auf der Straße des 17. Juni. Foto: Christoph Soeder / dpa

Menschen stehen am Freitag bei einer Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen vor einer Bühne am Brandenburger Tor. Foto: Christoph Soeder / dpa

Menschen haben sich am Freitag zu einer Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen am Brandenburger Tor versammelt. Foto: Christoph Soeder / dpa

“Damals Hexenwahn, heute Coronawahn" steht bei einer Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen am Freitag am Brandenburger Tor auf einem Plakat. Foto: Christoph Soeder / dpa

"So einfach kommt ihr nicht davon!" steht bei einer Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen am Freitag am Brandenburger Tor auf einem Banner. Foto: Christoph Soeder/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Christoph Soeder / dpa



“Das Lügenregime muss abtreten" steht bei einer Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen am Freitag am Brandenburger Tor auf einem Plakat. Foto: Christoph Soeder / dpa

"Damals Hexenwahn, heute Coronawahn" steht bei einer Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen am Freitag am Brandenburger Tor auf einem Plakat. Foto: Christoph Soeder / dpa



19.34 Uhr: Erste Querdenken-Demonstranten am Brandenburger Tor

Mehr als 100 Demonstranten der Initiative Querdenken haben sich am Freitagabend am Brandenburger Tor versammelt. Die Kundgebung sei angemeldet gewesen und friedlich zu Ende gegangen, teilte die Polizei am Abend mit. Es habe von Seiten der Polizei aber mehrmals Appelle zum Abstandhalten geben müssen. Die Behörde nannte die Zahl von 120 Teilnehmern.

Auch radikale Impfgegner mischen sich unter die Demonstranten am Brandenburger Tor.

Foto: Thomas Peise

Berlin steht voraussichtlich ein Wochenende mit breiten Protesten gegen die deutsche Corona-Politik bevor. Das Verwaltungsgericht der Stadt kippte am Freitag eine Verbotsverfügung der Polizei und stellte klar, dass eine am Samstag geplante Demonstration der Initiative Querdenken 711 aus Stuttgart mit Tausenden Teilnehmern aus ganz Deutschland unter Auflagen stattfinden kann. Der Beschluss war zunächst noch nicht rechtskräftig, die Polizei legte Beschwerde vor dem Oberverwaltungsgericht ein. Dieses wollte seine Entscheidung voraussichtlich noch am Freitagabend verkünden.

19.30 Uhr: Linkes Bündnis kündigt Gegendemonstration an

Linke Aktivisten wollen am Sonnabend gegen die angekündigten Demonstrationen gegen die Corona-Politik protestieren. Das Berliner Bündnis gegen Rechts rief zu einer Kundgebung ab 9.30 Uhr auf dem Bebelplatz in Mitte auf. Motto: „Kein Schulterschluss mit Nazis“. Unter dem Titel „Tätervolk sucht Opferrolle?“ organisiert außerdem die Bergpartei ab 10.00 Uhr eine Kundgebung am Bahnhof Friedrichstraße. Um 12.00 Uhr soll dann von dort ein Fahrradkorso starten.

18.26 Uhr: Streit um Corona-Demonstration - Polizei legt Beschwerde beim OVG ein

Die Berliner Polizei akzeptiert die Entscheidung des Verwaltungsgerichts, die Demonstration gegen die Corona-Politik zu erlauben, nicht. Sie legte am Freitagnachmittag Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht (OVG) ein, wie ein Gerichtssprecher sagte. Die Begründung der Polizei werde noch bis 18.30 Uhr nachgereicht, hieß es. Dann erhalten die Veranstalter der Demonstration noch einmal Gelegenheit zu einer kurzen Stellungnahme. Voraussichtlich will das OVG noch am (heutigen) Freitagabend seine Entscheidung verkünden.

Sollte das OVG die Aufhebung des Demonstrationsverbots bestätigen und damit den Veranstaltern Recht geben, wäre diese Entscheidung rechtskräftig. Die Polizei hätte dann keine Möglichkeit mehr für einen Einspruch.

Würde das OVG hingegen die Entscheidung der ersten Instanz aufheben und der Polizei mit ihrem Verbot Recht geben, könnten die Anmelder der Demonstration kurzfristig noch das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe als dritte und letzte Instanz anrufen.

18.18 Uhr: 114 Neuinfektionen in Berlin - Ampeln auf Grün

In Berlin ist keine weitere Person an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle bleibt bei 226. 114 neue Infektionen wurden bestätigt, 77 waren es gestern. 769 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 733 waren es gestern. 10129 Menschen sind inzwischen genesen.

Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen beträgt 20, einer weniger als am Vortag. Insgesamt liegen 39 Menschen in Krankenhäusern und damit sieben weniger als gestern.

Die Berliner Corona-Ampel bleibt für den Bereich der Reproduktionszahl mit 0,73 auf Grün. Die Werte für Neuinfektionen und die freien Intensivbetten stehen auch auf Grün.

17.37 Uhr: Corona-Fälle an 40 Berliner Schulen

In Berlin gibt es aktuell an 40 Schulen Corona-Fälle. Betroffen sind 36 Schüler und 4 Lehrkräfte, wie die Bildungsverwaltung am Freitag mitteilte. Eine Schule in Spandau blieb deswegen diese Woche geschlossen, öffnet aber am kommenden Montag wieder. 22 Lerngruppen befinden sich den Angaben zufolge in häuslicher Quarantäne und werden digital unterrichtet. Vor einer Woche waren es noch 36 Klassen. Die Daten, die die Bildungsverwaltung regelmäßig abfragt, beziehen sich auf gut 350 000 Schüler allgemeinbildender Schulen an mehr als 800 Standorten.

15.11 Uhr: Corona-Infektion bei der Kassenärztlichen Vereinigung

In der Verwaltung der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB) in Potsdam ist bei einer Person eine Corona-Infektion nachgewiesen worden. Mitarbeiter, die engen Kontakt zu der infizierten Person hatten, seien direkt nach Bekanntwerden des Falls am Donnerstag ins Home-Office gegangen, teilte die KVBB am Freitag mit. Alle Beschäftigten hätten die Möglichkeit bekommen, sich freiwillig testen zu lassen. Mögliche weitere Infizierte sollen direkt vom Arzt informiert werden.

15.05 Uhr: Keine weiteren positiven Tests nach Corona-Fall in Kyritz

Nach der Corona-Infektion einer Schülerin eines Gymnasiums in Kyritz (Ostprignitz-Ruppin) sind die Tests sämtlicher Kontaktpersonen ersten Grades negativ ausgefallen. Das teilte der Landkreis am Freitag mit. Nach der Feststellung der Infektion am vergangenen Mittwoch waren 47 Schüler und 3 Lehrer der Jahrgangsstufe 12 in häusliche Isolation geschickt worden. Diese Quarantäne werde bis zum 4. September aufrechterhalten, teilte der Landkreis mit. Von Dienstag an dürften die Schüler aber zumindest wieder am Unterricht teilnehmen und für die Unterrichtszeit die häusliche Isolation unterbrechen. Auf dem Schulweg und beim Betreten der Schule müssten die Betroffenen allerdings eine Maske tragen.

14.59 Uhr: Initiator von Berliner Corona-Demo: „Voller Erfolg für uns“

Der Initiator der geplanten Demonstration gegen die Corona-Politik hat sich erfreut über die Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts gezeigt, ein Verbot der Veranstaltung zu kippen. „Das ist ein voller Erfolg für uns“, sagte Michael Ballweg, Vertreter der Initiative Querdenken, am Freitag in einem Youtube-Video. „Das ist ein Erfolg für unsere Grundrechte, die wir haben und die wir uns nicht genehmigen lassen müssen.“ Ballweg betonte, dass die Demonstration am Samstag friedlich ablaufen solle. „Diejenigen, die zu Gewalt aufrufen, gehören nicht zu uns.“

14.44 Uhr: AfD fordert Rücktritt von Innensenator Geisel

Nach der Aufhebung des Verbotes für die geplante Demonstration gegen die Corona-Politik in Berlin fordert die AfD den Rücktritt von Innensenator Andreas Geisel (SPD). Dessen „dreister Versuch“, die vom Grundgesetz garantierte Meinungsfreiheit zu unterdrücken, sei kläglich gescheitert, sagte AfD-Fraktionschef Georg Pazderski am Freitag. „Wenn er auch nur einen Rest Anstand in sich trägt, muss er jetzt zurücktreten.“ Das Grundgesetz dürfe nicht „von machtbesessenen Altparteien-Politikern“ ausgehebelt werden. „Diesen Schaden gilt es nun durch den Abtritt von Geisel wiedergutzumachen.“

13.39 Uhr: Berliner Verwaltungsgericht kippt Demo-Verbot

Das Demo-Verbot ist vom Berliner Verwaltungsgericht gekippt worden. Der Veranstalter muss aber strenge Auflagen zum Mindestabstand einhalten. Das bestätigte ein Sprecher des Verwaltungsgerichts der Berliner Morgenpost. Der Beschluss ist noch nicht rechtskräftig. Das Land Berlin will nun das Oberverwaltungsgericht anrufen, wie Polizeipräsidentin Barbara Slowik kurz vor Bekanntgabe der Entscheidung für den Fall einer juristischen Niederlage in erster Instanz bekräftigt hatte.

Das Verwaltungsgericht Berlin begründete seine Entscheidung nach Angaben des Sprechers damit, dass keine Voraussetzungen für ein Verbot vorlägen. Es gebe keine ausreichenden Anhaltspunkte für eine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Die Veranstalter hätten ein Hygienekonzept vorgelegt. Das Land habe nicht darlegen können, dass dieses nicht eingehalten werden solle. Auflagen für die Demo seien nicht hinreichend geprüft worden.

Den Veranstaltern wurde nach den Worten des Gerichtssprechers die Auflage erteilt, den Standort der Hauptbühne etwas zu verschieben, damit genügend Platz ist. Zwischen Videowänden muss ein Mindestabstand von 300 Metern bestehen. Zudem müsse der Veranstalter durch regelmäßige Lautsprecherdurchsagen und Ordner sicherstellen, dass Teilnehmer der Kundgebung Mindestabstand einhalten. Eine Maskenpflicht gehört demnach nicht zu den Auflagen.

13.33 Uhr: Union Berlin testet gegen Nürnberg vor Fans - Bis 5000 Teilnehmer

Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin plant die Generalprobe zum Saisonstart erstmals in der Corona-Krise wieder mit Zuschauern im heimischen Stadion An der Alten Försterei. Wie die Eisernen am Freitag mitteilten, soll das Testspiel gegen Zweitligist 1. FC Nürnberg am 5. September (17.30 Uhr) mit den in der Hauptstadt dann maximal erlaubten 5000 Teilnehmern durchgeführt werden. Ab 1. September sind in Berlin laut gültiger Infektionsschutzverordnung wieder Freiluftveranstaltungen mit dieser Personenzahl zugelassen.

Mit Hilfe eines Losverfahrens sollen nun Tickets vergeben werden - ausschließlich an Unions Vereinsmitglieder. Pro Vereinsmitglied könne ein kostenfreies Los erworben werden. Die Eintrittskarten werden personalisiert und dürfen nicht weitergegeben werden, teilte Union mit und ergänzte: „Es ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.“ Nur am Platz könne die Maske abgenommen werden, bei Verlassen des Platzes und auch sonst müsse sie auf dem Stadiongelände getragen werden.

13.18 Uhr: Berliner Polizeipräsidentin ruft zu Gewaltfreiheit auf

Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik hat angesichts des aufgeheizten Streits um das Verbot der geplanten Demonstration gegen die Corona-Politik zu Gewaltfreiheit aufgerufen. „Handeln Sie bitte verantwortungsbewusst und vernünftig. Es gibt nichts, was Gewalt legitimieren kann“, sagte sie am Freitag und sprach von „im Internet propagierten Gewaltaufrufen“. Die Polizei Berlin rede grundsätzlich mit allen, die gesprächsbereit seien. „Wir sind insgesamt gut vorbereitet“, sagte Slowik. Lesen Sie hier den kompletten Artikel.

12.40 Uhr: Linke scheitert erneut mit Corona-Hilfen für Solo-Selbstständige

Die Linksfraktion im brandenburgischen Landtag ist erneut damit gescheitert, weitere Corona-Hilfen für Solo-Selbständige durchzusetzen. Die rot-schwarz-grüne Koalitionsmehrheit lehnte am Freitag ihren Antrag ab, Solo-Selbstständigen und Kleinstunternehmern eine monatliche Überbrückungshilfe in Höhe von 1180 Euro für die Lebenshaltungskosten zu gewähren. „Die Lebenshaltungskosten können über die Grundsicherung abgedeckt werden“, sagte Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) dazu.

Es gehe um 67.000 Existenzen im Land, mahnte Linksfraktionschef Sebastian Walter. Denn die Corona-Hilfen des Bundes könnten nur für Betriebskosten in Anspruch genommen werden. Walter kündigte für die Landtagssitzung im September einen Antrag der Linken an, die Solo-Selbstständigen in die Sozialversicherungen aufzunehmen.

Keine Mehrheit fand auch ein Antrag der AfD-Fraktion, den Reisebüros und -veranstaltern ihre coronabedingten Verluste teilweise auszugleichen.

12.22 Uhr: Polizei erklärt Demo-Strategie - Rund 3000 Einsatzkräfte am Sonnabend im Einsatz

Die Polizei Berlin informiert zur Stunde über die Versammlungsverbote und die Maßnahmen der Polizei am Wochenende. Laut Marco Langner,stellvertretender Polizei-Präsident, wurden elf Versammlungen von Corona-Gegnern verboten. Sechs Eilanträge gegen die Verbote wurden gestellt. Als Reaktion auf das Demo-Verbot wird die Polizei von mehreren Tausend Anmeldungen überschwemmt. Ziel der Aktion sei es, die Arbeit der Polizei Berlin zu erschweren.

Von der Verbots-Verfügung würden auch Ersatz-Veranstaltungen erfasst, stellte er klar. Als Reaktion auf die Verbote würden Gegner ihre Anhängerschaft europaweit mobilisieren. Dabei beobachte man eine neue Dimension der Gewaltbereitschaft. Es werde zur Bewaffnung aufgerufen.

Es bestehe eine deutliche Dynamik der Einsatzvorbereitung. Bund und Länder unterstützten die Berliner Polizei. Für Sonnabend sind demnach annähernd 3000 Einsatzkräfte eingeplant. Lesen Sie hier den kompletten Artikel.

12.17 Uhr: Odeg engagiert privaten Sicherheitsdienst zur Maskenkontrolle

Die Einhaltung der Maskenpflicht auf mehreren Bahnlinien in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern wird nun auch durch einen privaten Sicherheitsdienst kontrolliert. Weil Fahrgäste sich über die Pflicht hinwegsetzen, hat die Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft (Odeg) für ihre Züge den Dienstleister Wisag beauftragt, wie am Freitag mitgeteilt wurde. In den Hauptverkehrszeiten werden Doppelstreifen durch die Züge geschickt.

„"Maskenverweigerer“ haben im Zug einfach nichts verloren“, sagte Odeg-Geschäftsführer Bernd Schniering. „Die wenigen, die sich dieser kollektiven Rücksichtnahme nicht anschließen, verhalten sich unsozial gegenüber den anderen Fahrgästen und unserem Bordpersonal.“

Die Wisag-Streifen sollen demnach dazu beitragen, eine zweite Welle der Seuche zu verhindern und das Streitpotenzial im Zug zu mindern. Es gehe um Deeskalation. Die Sicherheitsleute können Fahrgäste ohne Maske aber auch des Zuges verweisen.

Die Odeg betreibt im Berliner Raum und Ostdeutschland mehrere Regionalbahn- und Regionalexpress-Linien, etwa zwischen Wismar und Cottbus sowie Rostock und Binz. In den Odeg-Zügen in Sachsen werden die neuen Streifen nicht eingesetzt, wie eine Sprecherin sagte. Es sei in dem Land bislang nicht notwendig. „Dort sind die Bürger sehr vorbildlich.“

11.39 Uhr: Zahl der Corona-Fälle in Brandenburg wieder leicht gesunken

Innerhalb eines Tages haben sich in Brandenburg 14 Menschen mit dem Corona-Virus angesteckt. Das teilte das Gesundheitsministerium am Freitag mit. Damit sank die Zahl der Neuinfektionen wieder leicht. Von Mittwoch auf Donnerstag waren es noch 26 neue Corona-Fälle, einen Tag zuvor zwölf. Damit haben sich seit März im Land insgesamt 3895 Menschen mit dem Virus infiziert.

Etwa 3507 Menschen gelten als genesen von Covid-19, acht mehr als einen Tag zuvor. Die Zahl der aktiv Erkrankten liegt derzeit bei 215; fünf Menschen werden in Krankenhäusern behandelt; derzeit wird niemand intensivmedizinisch beamtmet. Bislang starben 173 Menschen im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion.

Drei neue Ansteckungen meldeten die Landkreise Potsdam Mittelmark und Teltow Fläming, zwei wurden in Potsdam registriert. Die Landeshauptstadt ist mit 695 bestätigten Infektionen ein Corona-Schwerpunkt im Land. Jeweils ein Fall wurde aus den Kreisen Dahme-Spreewald, Barnim, Havelland, Märkisch-Oderland, Prignitz und der kreisfreien Stadt Brandenburg an der Havel gemeldet.

11.38 Uhr: Verfassungsschutz - Rechtsextremisten mobilisieren stärker für Demo

Rechtsextremisten sind nach Einschätzung des Verfassungsschutzes im Vorfeld der abgesagten Berliner Demonstration gegen die Corona-Auflagen aktiver als bei der letzten größeren Protestveranstaltung in der Hauptstadt. „Die Mobilisierungsaufrufe von Rechtsextremisten sind breiter und intensiver als im Vorfeld der Demonstration vom 1. August 2020 in Berlin“, hieß es am Freitag aus dem Bundesamt für Verfassungsschutz.

„Insofern ist es durchaus möglich, dass die jetzigen Aktivitäten zu einer über das bisherige Maß hinausgehenden Teilnahme von Rechtsextremisten führen werden“, hieß es weiter. Dies lasse sich jedoch nicht belastbar voraussagen. Das Bundesamt beobachte die Entwicklung.

Obwohl Rechtsextremisten laut Verfassungsschutz stärker für eine Teilnahme mobilisieren, dominieren sie nach Einschätzung der Behörde bislang nicht die Demonstrationen gegen die Corona-Politik. Es sei ihnen nicht gelungen, die „Hoheit über das Demonstrationsgeschehen zu bekommen“, hatte Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang dem ARD-Magazin „Kontraste“ gesagt.

11.26 Uhr: Trotz Demo-Verbots 5000 Anmeldungen zu weiteren Demonstrationen

Unabhängig vom Verbot und erwarteten Gerichtsurteilen zu der geplanten Demonstration gegen die Corona-Politik am Sonnabend in Berlin rufen die Veranstalter weiterhin auf vielen Kanälen zur Teilnahme auf. „Eine Demo braucht keine Genehmigung, es ist unser Grundrecht, uns versammeln zu dürfen“, schrieben die Initiatoren von der Stuttgarter Initiative Querdenken 711 im Messenger-Dienst Telegram. „Die Demo findet statt.“

Bei der Berliner Polizei gingen bis Freitagvormittag 5000 Anmeldungen zu weiteren Demonstrationen ein, wie eine Sprecherin sagte. Lothar Fontes von Querdenken Berlin sprach von rund 6000 Kundgebungen. Lesen Sie hier den kompletten Artikel.

10.37 Uhr: Linkes Bündnis ruft zu Protesten gegen Anti-Corona-Demos auf

Linke Aktivisten wollen am Sonnabend gegen die angekündigten Demonstrationen gegen die Corona-Politik protestieren. Das Berliner Bündnis gegen Rechts rief zu einer Kundgebung ab 9.30 Uhr am Mahnmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma am Brandenburger Tor auf. Motto: „Kein Platz für Nazis“. Unter dem Titel „Tätervolk sucht Opferrolle?“ organisiert außerdem die Bergpartei ab 10.00 Uhr eine Kundgebung am Bahnhof Friedrichstraße. Um 12.00 Uhr soll dann von dort ein Fahrradkorso starten.

06.02 Uhr: Verbot von Demo gegen Corona-Politik: Gerichtsentscheidung erwartet

Die Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts über das Verbot der geplanten Demonstration gegen die Corona-Politik fällt voraussichtlich an diesem Freitag. Gegner der Corona-Maßnahmen hatten unter anderem eine größere Demonstration auf der Straße des 17. Juni am Samstag in der Hauptstadt angemeldet. Die Polizei untersagte diese. Gegen die Verbotsverfügung gingen die Initiatoren gerichtlich vor. Zudem will Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Freitagmittag um 12 Uhr über die Versammlungsverbote und über Maßnahmen der Polizei informieren.

Als einen Grund für das Verbot nennt die Polizei, dass durch die Ansammlung Zehntausender Menschen - oft ohne Maske und Abstand - ein zu hohes Gesundheitsrisiko für die Bevölkerung entstehe. Demonstrations-Initiator Michael Ballweg hatte dagegen in einer Erklärung von einem „feindlichen Angriff auf das Grundgesetz“ gesprochen. Zur größten Kundgebung am Wochenende hatte die Initiative Querdenken 711 aus Stuttgart für Samstagnachmittag 22 000 Teilnehmer angemeldet.

Das Verwaltungsgericht räumte dem Land Berlin eine Frist bis zum Freitagnachmittag für eine Stellungnahme ein. Dabei geht es um eine Erwiderung auf den Widerspruch von Querdenken gegen das Demo-Verbot.

22.55 Uhr: Proteste gegen Corona-Maßnahmen auf Breitscheidplatz friedlich verlaufen

Eine Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen am Donnerstagabend in Berlin ist nach Angaben der Polizei friedlich geblieben. Kurz vor Ende der Veranstaltung protestierten demnach noch 70 Menschen am Breitscheidplatz, wie die Polizei mitteilte. Es hätten sich zwei Veranstaltungen zusammengeschlossen. Wie viele Menschen sich insgesamt an dem Protest beteiligten, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

Corona-Leugner demonstrieren am Donnerstag auf dem Breitscheitplatz. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Corona-Leugner demonstrieren am Donnerstag auf dem Breitscheitplatz. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Corona-Leugner demonstrieren am Donnerstag auf dem Breitscheitplatz. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Corona-Leugner demonstrieren am Donnerstag auf dem Breitscheitplatz. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Corona-Leugner demonstrieren am Donnerstag auf dem Breitscheitplatz. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services



Ein Mann mit Schnabel-Maske nimmt an einer Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen auf dem Breitscheidplatz teil. Die Kundgebung mit dem Motto "Berlin invites Europe! - Berlin lädt Europa ein" soll der Auftakt für die am Mittwoch verbotene Demonstration gegen Corona-Beschränkungen am Samstag sein. Foto: Christoph Soeder / dpa

Mann mit Schnabel-Maske hält bei einer Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen auf dem Breitscheidplatz eine Kamera. Die Kundgebung mit dem Motto "Berlin invites Europe! - Berlin lädt Europa ein" soll der Auftakt für die am Mittwoch verbotene Demonstration gegen Corona-Beschränkungen am Samstag sein. Foto: Christoph Soeder / dpa

"Superman" und "Captain Future" nehmen mit weiteren Teilnehmern an einer Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen auf dem Breitscheidplatz teil. Die Kundgebung mit dem Motto "Berlin invites Europe! - Berlin lädt Europa ein" soll der Auftakt für die am Mittwoch verbotene Demonstration gegen Corona-Beschränkungen am Samstag sein. Foto: Christoph Soeder / dpa

Teilnehmer einer Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen halten am Breitscheidplatz vor der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche ein Banner. Auf dem Banner steht ·Menschenrechte, Freiheit und demokratische Grundrechte·. Die Kundgebung mit dem Motto "Berlin invites Europe! - Berlin lädt Europa ein" soll der Auftakt für die am Mittwoch verbotene Demonstration gegen Corona-Beschränkungen am Samstag sein. Foto: Christoph Soeder / dpa

Ein Mann mit Netz-Maske und Pfeife nimmt an einer Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen am Breitscheidplatz teil. Die Kundgebung mit dem Motto "Berlin invites Europe! - Berlin lädt Europa ein" soll der Auftakt für die am Mittwoch verbotene Demonstration gegen Corona-Beschränkungen am Samstag sein. Foto: Christoph Soeder / dpa



20.01 Uhr: Müller verteidigt Berliner Demonstrationsverbot

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat das Verbot einer geplanten Demonstration von Gegnern der Corona-Politik verteidigt. Wenn schon von vornherein angekündigt werde, Corona-Regeln nicht zu achten, dann sei das von vornherein eine Gefährdung vieler Menschen, sagte Müller am Donnerstag.

Das gelte nicht nur für die Teilnehmer selbst. „Die Demonstranten gehen zurück, sie fahren mit dem ÖPNV nach Hause, sie gehen an den Arbeitsplatz, sie gehen in die Familie. Und überall bei diesen Kontakten gefährden sie wieder andere“, sagte Müller. „Und sie senden ein Signal aus, dass nicht wichtig ist, was im Zusammenhang mit der Pandemie beschlossen wird. Das können wir so nicht akzeptieren.“

Berlins Vize-Regierungschefin Ramona Pop (Grüne) sagte, massenhafte und massive Gewaltandrohungen im Internet nach dem Demoverbot hätten im Senat für Entsetzen gesorgt. „Wir gucken besorgt auf dieses Wochenende und rufen zur Besonnenheit auf“, so Pop. Sie hoffe, dass es nicht zu einer Gewalteskalation komme, wie sie im Netz von manchen angekündigt werde.

18.39 Uhr: Senat verlängert Verbot von Großveranstaltungen bis Jahresende

Großveranstaltungen im Freien mit mehr als 5000 Teilnehmern bleiben in Berlin bis Ende des Jahres untersagt. Der Senat verlängerte nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag ein entsprechendes Verbot wegen der Corona-Pandemie bis zum 31. Dezember. Bisher galt es bis zum 24. Oktober.

Bei Veranstaltungen in Räumen soll es ebenfalls bis Jahresende bei einer Obergrenze von 1000 Teilnehmern bleiben. Aktuell liegt sie bei 500 Menschen, ab 1. September steigt sie auf 750 Personen. Vom 1. Oktober an sind dann 1000 erlaubt - nunmehr bis 31. Dezember statt bisher vorgesehen bis zum 24. Oktober.

18.32 Uhr: 77 Neuinfektionen - alle Ampeln auf Grün

In Berlin ist keine weitere Person an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle bleibt bei 226. 77 neue Infektionen wurden bestätigt, 82 waren es gestern. 733 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 735 waren es gestern. 10.051 Menschen sind inzwischen genesen.

Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen beträgt 21, zwei mehr als am Vortag. Insgesamt liegen 46 Menschen in Krankenhäusern und damit drei mehr als gestern.

Die Berliner Corona-Ampel bleibt für den Bereich der Reproduktionszahl mit 0,69 auf Grün. Die Werte für Neuinfektionen und die freien Intensivbetten stehen auch auf Grün.

17.40 Uhr: Merkel zeigt Verständnis für Berliner Demonstrationsverbot

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Verständnis für das Berliner Verbot einer geplanten Demonstration von Gegnern der Corona-Politik geäußert. „Dass Berlin natürlich auch sehr viel Wert darauf legt, dass auch Demonstrationen Hygienevorschriften unterliegen, ist klar. Also: Respekt dafür“, sagte die CDU-Politikerin am Donnerstag in Berlin nach Beratungen mit den Ministerpräsidenten der Länder.

Die Berliner Polizei hatte eine für Samstag in der Hauptstadt geplante Demonstration untersagt. Bei dem zu erwartenden Teilnehmerkreis sei mit Verstößen gegen die geltende Infektionsschutzverordnung zu rechnen, hatte Innensenator Andreas Geisel (SPD) erklärt, der aber auch angab, „Corona-Leugnern, Reichsbürgern und Rechtsextremisten“ keine Bühne bieten zu wollen.

„Ich respektiere die Berliner Entscheidung“, sagte Merkel. „Und wir haben ja auch gerichtliche Überprüfungswege in Deutschland, wir sind ja ein Rechtsstaat. Man wird sehen, wie sich das dann entwickelt.“ Sie betonte: „Ich hab' ansonsten diese Entscheidung ja nicht zu treffen. Es ist eine Berliner Entscheidung gewesen.“

Die Veranstalter-Initiative Querdenken 711 aus Stuttgart hat Widerspruch beim Berliner Verwaltungsgericht eingelegt. Zur größten von mehreren Kundgebungen hatte sie für Samstag 22 000 Teilnehmer nahe dem Brandenburger Tor angemeldet. Im Internet erschienen Aufrufe, trotz Verbots in die Hauptstadt zu reisen und zu protestieren. Teilweise wurden dabei Gewalt und politischer Umsturz gefordert.

17.12 Uhr: Bußgeld für Verstöße gegen die Maskenpflicht auch in Brandenburg

Auch in Brandenburg soll es künftig ein Bußgeld in Höhe von mindestens 50 Euro bei Verstößen gegen die Maskenpflicht geben. Seine Einführung hätten die Regierungschefs der Länder in ihrer Videokonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vereinbart, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Donnerstag in Potsdam.

Die Maßnahme sei notwendig, weil Menschen, die gegen diese Pflicht verstießen, die Gesundheit anderer gefährdeten. „Dieses Bußgeld wird im öffentlichen Nahverkehr gelten, in Supermärkten, Restaurants und anderen öffentlichen Orten“, erläuterte Woidke. „Aber es wird nicht in Schulen gelten.“ Die entsprechenden Änderungen der Brandenburger Eindämmungsverordnung gegen das Coronavirus sollen am kommenden Dienstag im Kabinett beraten werden und könnten am 5. September in Kraft treten.

17.03 Uhr: RKI erwartet Impfstoff bis Anfang 2021

Das Robert Koch-Institut (RKI) rechnet damit, dass es zum Beginn des kommenden Jahres Impfstoffe gegen das neue Coronavirus gibt. „Nach aktuellem Kenntnisstand wird erwartet, dass bis Anfang 2021 ein oder mehrere Covid-19-Impfstoff(e) in der Europäischen Union zugelassen und erste Produktionschargen verteilt und vertrieben werden könnten“, heißt es im jüngsten Epidemiologischen Bulletin vom Donnerstag.

Es sei allerdings damit zu rechnen, dass nicht von Anfang an genügend Impfstoff für die gesamte Bevölkerung zur Verfügung stehen werde. Deshalb solle die Ständige Impfkommission ein Konzept erarbeiten, wie die dann verfügbaren Bestände mit dem bestmöglichen Nutzen eingesetzt werden könnten. Dieses Prinzip heißt Priorisierung. Dabei seien ethische Aspekte für eine gerechte Verteilung von besonderer Bedeutung. Die Priorisierung solle dafür sorgen, bestmöglich zur Vermeidung von schweren Erkrankungen und Todesfällen beizutragen.

16.44 Uhr: Kabarettist Florian Schroeder kritisiert Begründung für Demoverbot

Der Kabarettist Florian Schroeder kritisiert die politische Begründung zum Verbot der Corona-Demonstration in Berlin. „Dass Innensenator Geisel sagt, Berlin sei keine Bühne für Corona-Leugner und Rechtsextremisten, ist natürlich ein fatales Verfassungsverständnis“, sagte Schroeder der Deutschen Presse-Agentur. „Natürlich ist eine Stadt auch eine Bühne für Stücke, die einem nicht gefallen.“ Ein Verbot auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes finde er dagegen gerechtfertigt.

Schroeder hatte zuletzt auf einer Kundgebung gegen die Corona-Politik in Stuttgart für Aufmerksamkeit gesorgt, weil er sich auf der Bühne mit seinen Argumenten gegen die Teilnehmer gestellt hatte. Ein entsprechendes Video auf YouTube wurde über 800.000 Mal aufgerufen.

16.41 Uhr: Berliner Fußball-Verband verschiebt Saisonstart um eine Woche

Der Saisonstart im Berliner Amateur-Fußball muss mindestens um eine Woche verschoben werden. Wie der Berliner Fußball-Verband (BFV) am Donnerstag mitteilte, sollen die ersten Partien unterhalb der fünftklassigen Berlin-Liga nun nicht an diesem Wochenende, sondern am 5./6. September ausgetragen werden.

Grund für die Verschiebung sind Probleme mit der Umsetzung des wegen der Corona-Pandemie geltenden Rahmen-Hygienekonzepts. „Dieses Konzept bringt riesige organisatorische Herausforderungen für die Berliner Fußballvereine mit sich, die innerhalb weniger Tage zwischen dem BFV und den Behörden nicht gelöst werden konnten“, hieß es in einer Pressemitteilung.

16.37 Uhr: Verbot von Corona-Protest: Gericht entscheidet am Freitag

Die Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts über das Verbot der Demonstration gegen die Corona-Politik fällt voraussichtlich am Freitag. Das Gericht habe dem Land Berlin noch eine Frist bis zum Freitagnachmittag für eine Stellungnahme eingeräumt, sagte ein Gerichtssprecher am Donnerstag. Dabei geht es um eine Erwiderung auf den Widerspruch der Initiative Querdenken 711 aus Stuttgart gegen das Verbot.

15.45 Uhr: FDP sieht Berliner Demonstrationsverbot skeptisch

Die FDP sieht das in Berlin verhängte Verbot einer Demonstration gegen die Corona-Politik skeptisch. „Das Berliner Demo-Verbot kann den Eindruck erwecken, unbequeme Meinungen würden unterdrückt“, twitterte Parteichef Christian Lindner. „Die #Versammlungsfreiheit muss trotz Corona gesichert sein, gleichzeitig müssen Infektionsgefahren bestmöglich reduziert werden. Mit gutem Willen finden Innensenator und Anmelder einen Weg. Wenn nicht, müssten sich beide Fragen nach der Intention stellen lassen.“

FDP-Parlamentsgeschäftsführer Marco Buschmann twitterte: „Zugleich muss man verlangen können, dass bei Demos Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden. Wer sich versammelt, um diese Vorsichtsregeln vorsätzlich zu missachten, muss damit rechnen, dass die Versammlung aufgelöst wird.“

14.42 Uhr: Hertha bereitet sich auf Zuschauer vor - Keine Abstellung bei Risiko

Hertha BSC will sich trotz des drohenden Zuschauerausschlusses bis zum Jahresende auf eine mögliche Rückkehr von Fans zu Bundesliga-Spielen vorbereiten. „Oberste Priorität hat die Gesundheit. Das betrifft auch die Diskussion um die Zulassung von Zuschauern. Nichtsdestotrotz sehen wir es als unsere Aufgabe an, uns vorzubereiten auf die Wiederzulassung von Zuschauern, in welchen Schritten und welchem Zeitraum auch immer“, sagte Michael Preetz am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Man wolle „kurzfristig auf Szenarien reagieren“, sagte der Manager des Berliner Bundesligisten.

Kurz zuvor war bekanntgeworden, dass bis zum Jahresende wohl keine Fans zu Spielen der Fußball-Bundesliga zugelassen sein werden. Auf Vorschlag von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sollen größere Sportveranstaltungen mit Zuschauern bis mindestens 31. Dezember 2020 verboten bleiben. Das steht nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in einer Beschlussvorlage des Bundes für die Runde der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten am Donnerstag.

13.42 Uhr: Anerkennung für besondere Arbeit - Pflege-Beschäftigte erhalten Bonus

In Brandenburg erhalten Beschäftigte aus der Altenpflege für ihre Arbeit in der Corona-Krise jetzt wie zuvor versprochen zusätzlich Geld. Mehr als vier Fünftel der rund 1500 berechtigten Pflegeeinrichtungen im Land haben den Antrag auf den Pflegebonus für ihre Beschäftigten gestellt, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte. Konkret sind es 1275.

Je nach Einsatz und Arbeitszeit erhalten Beschäftigte in der Altenpflege einmalig bis zu 1500 Euro zusätzlich. Der Bundesanteil zum Pflegebonus von bis zu 1000 Euro sei am 15. Juli an die Arbeitgeber ausgezahlt worden. Die meisten Beschäftigten sollen das Geld bis Ende August auf dem Konto haben. Im Dezember soll dann automatisch der Landesanteil von weiteren 500 Euro an die Arbeitgeber ausgezahlt werden, wie es weiter hieß. Noch bis zum 15. November können die Einrichtungen für ihre Beschäftigten den Antrag auf den Bonus stellen.

13.24 Uhr: Berliner Clubs rechnen mit Neustart 2021

Die Berliner Clubs rechnen in der Corona-Pandemie mit einem Neustart 2021. „Uns geht es auf keinem Fall darum, sofort die Clubs aufzumachen, auch nicht im Herbst“, sagte Lutz Leichsenring vom Verband Clubcommission. Die Clubs wollen demnach gerne mit Schnelltests und neuen Methoden zur Nachverfolgung arbeiten.

Derzeit haben laut Leichsenring einige der 140 Berliner Clubs auf Freiluft-Flächen geöffnet. Bei einigen sollen Masken beim Tanzen getragen werden, andere Clubs verzichteten auf Tanzflächen. Die Hygieneregeln funktionierten gut, dort ausgelöste Infektionen seien ihm nicht bekannt, so Leichsenring.

Die Clubszene mit rund 9000 Beschäftigten kämpft ums Überleben und ist auf Hilfsprogramme angewiesen. Wie viele schließen müssen, ist noch nicht absehbar.

Berlins berühmteste Nacht-Adresse, das Berghain, öffnet den Garten für Besucher. Im Inneren beginnt am 9. September eine mit Spannung erwartete Kunstausstellung mit prominenten Namen, darunter sind Katharina Grosse, Isa Genzken und Olafur Eliasson.

12.50 Uhr: Proteste gegen Demo-Verbot: Berliner Polizei bereitet sich auf unterschiedliche Lagen vor

Die Polizei bereitet sich im Vorfeld der abgesagten Corona-Demos am Wochenende auf verschiedene Szenarien vor. Ein Sprecher sagte der Berliner Morgenpost, dass man so plane, dass man auch auf unterschiedliche Lagen reagieren könne - von einer großen Demonstration bis zu dezentralen Aktionen. Unabhängig davon habe man den Bund und andere Länder um Unterstützung gebeten. Für den Fall, dass das Verbot bestand haben sollte, werde man konsequent gegen Menschen vorgehen, die das Verbot missachten und damit eine Straftat begehen.

12.45 Uhr: Polizeirechts-Experte: Verbot wird keinen Bestand haben

Der ehemalige Berliner Polizeidirektor und Experte für Polizeirecht und Versammlungsrecht, Michael Knape, sieht das Demonstrationsverbot am Wochenende kritisch und glaubt nicht, dass das Verbot Bestand haben wird.

Knape bezieht sich auf Artikel 8 des Grundgesetzes, wonach alle Deutschen das Recht haben, sich friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Im Umkehrschluss müsste für ein Verbot nachgewiesen werden, dass die Versammlung unfriedlich sei. Knape sagte der Berliner Morgenpost, dass man eine Demonstration auch nicht verbieten könne, nur weil das letzte Mal Teilnehmer keinen Mundschutz getragen und Abstände nicht beachtet hätten. Für ein Verbot müssten Tatsachen vorliegen. Lesen Sie hier den kompletten Artikel.

12.11 Uhr: Corona-Gegner wollen Polizei mit Demo-Anträgen spammen

Corona-Gegner lassen nichts unversucht, um am Sonnabend doch noch legal demonstrieren zu können. In mehreren Gruppen des Nachrichtendienstes Telegram ruft der Verein „Klagepaten“ dazu auf, Demonstrationen für den 29. August anzumelden. Der Verein unterstützt Menschen rechtlich, die gegen Corona-Maßnahmen demonstrieren wollen.

Laut einer vielfach verbreiteten Nachricht sollen bis Donnerstagnachmittag 1000 Neuanmeldungen bei der Berliner Polizei eingehen. Der Plan dahinter: Die Beamten müssen jede Neuanmeldung überprüfen und genehmigen. Bei der hohen Zahl sollen einige Demonstrationen unter dem Radar durchrutschen – und die Corona-Gegner könnten trotz Verbot ihre Meinung kundtun.

„Diese Hilfeleistungen sind uns bekannt“, sagt ein Polizeisprecher auf Nachfrage der Berliner Morgenpost. Bis zum Vormittag seien bereits rund 1000 Neuanmeldungen bei der Versammlungsbehörde eingegangen. Der Sprecher bestätigt, dass es „mehr als üblich zu tun gebe“. Allerdings könne man trotz der Flut an Neuanmeldungen weiterhin gewährleisten, dass jede geplante Demonstration auf das von der Berliner Versammlungsbehörde entschiedene Verbot überprüft werde.

11.57 Uhr: Kommunen: Corona-Regeln müssen umsetzbar sein

Der Städte- und Gemeindebund Brandenburg hat sich mit Blick auf eine Verlängerung des Verbots von Großveranstaltungen dafür ausgesprochen, dass dieses frühzeitig geplant und umgesetzt wird. „Die Veranstalter brauchen Planungssicherheit“, sagte Geschäftsführer Jens Graf. Einer Verlängerung des Verbots bis zum Ende des Jahres würde man nicht widersprechen, wenn es mit Blick auf steigende Infektionszahlen geboten sei.

Großveranstaltungen wie Volksfeste, größere Sportveranstaltungen mit Zuschauern, Konzerte, Festivals oder Dorf-Schützenfeste sollen nach Vorstellungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bis mindestens 31. Dezember 2020 verboten bleiben. In der Beschlussvorlage des Bundes für die Runde der Regierungschefin mit den Ministerpräsidenten am Donnerstag heißt es zudem, Feiern im Privatbereich auf 25 Teilnehmer zu beschränken. Bei privaten Veranstaltungen und Feiern außerhalb des Privatbereichs sollten künftig 50 Teilnehmer erlaubt sein.

Für die Kommunen in Brandenburg sei es wichtig, dass die getroffenen Regelungen auch umsetzbar sind, betonte Graf und fragte, wer etwa die Verbote kontrollieren solle. Wichtig seien klare Regelungen auf Landesebene.

11.32 Uhr: Eilantrag gegen Demo-Verbot bei Gericht eingegangen

Beim Berliner Verwaltungsgericht ist ein Eilantrag gegen das Verbot der Anti-Corona-Demonstration am Samstag eingegangen. Mit einer Entscheidung ist nicht vor Freitag zu rechnen. Das bestätigte der Sprecher des Verwaltungsgerichtes, Dominic Hörauf, der Berliner Morgenpost.

11.30 Uhr: Corona-Proteste - Polizei ändert Zahl der Demonstranten

Die Berliner Polizei hat in ihrer Verbotsverfügung für die Demonstration gegen die Corona-Politik die Teilnehmerzahlen der letzten Demonstration deutlich nach oben korrigiert. Mehrfach nennt die Polizei nun die Zahl von 30.000 Demonstranten am 1. August in Berlin, nachdem zuvor von 20.000 die Rede war. Um die Teilnehmerzahlen hatte es heftigen Streit gegeben, weil die Demonstranten der Polizei vorwarfen, die Zahl aus politischen Gründen zu niedrig anzusetzen. Die Initiative Querdenken veröffentlichte die aktuelle Verfügung der Polizei jetzt auf ihrer Internetseite.

Die Anwälte von Querdenken warfen der Polizei in einem beim Messengerdienst Telegram veröffentlichten Video vor, nun gezielt höhere Teilnehmerzahlen zu verwenden, um die künftige Demonstration als zu groß und eng darzustellen und so die Ansteckungsgefahren zu dramatisieren.

Die Versammlungsbehörde der Polizei begründet ihr Verbot auf acht Seiten mit wiederkehrenden Argumenten. Vor allem geht es um den Gesundheitsschutz für die Bevölkerung und ein zu hohes Risiko durch die Versammlung von Zehntausenden Menschen, die die angeordneten Schutzmaßnahmen sowohl in ihrem normalen Leben wie auch bei der Demonstration ablehnen und das Virus danach verbreiten. „Das Recht auf Leben und die körperliche Unversehrtheit überwiegt in der gebotenen Rechtsgüterabwägung das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit“, schreibt die Polizei.

Im Vergleich zu den damals 30.000 Demonstranten seien jetzt „deutliche Steigerungen zu erwarten“, so die Polizei. In Kombination mit fehlenden Masken und einer dichten Menschenmenge sei „von einem erheblichen infektiologischen Risiko auszugehen“, betont die Polizei mehrfach. Dieses Infektionsrisiko werde „exponentiell gesteigert“.

11.20 Uhr: Corona-Zahlen in Brandenburg leicht gestiegen

In Brandenburg hat sich die Zahl der Corona-Fälle leicht erhöht. Von Mittwoch auf Donnerstag wurden 26 neue Infektionen gemeldet, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte. Am Vortag waren es den Angaben nach zwölf neue Fälle. Die meisten neuen Ansteckungen registrierte mit sieben der Landkreis Teltow-Fläming. In Potsdam wurden von Mittwoch auf Donnerstag vier neue Fälle gemeldet, in Märkisch-Oderland und Potsdam-Mittelmark jeweils drei, in Barnim, Elbe-Elster und Oberhavel jeweils zwei. Jeweils ein neuer Fall wurde im Kreis Dahme-Spreewald, Oder-Spree und Ostprignitz-Ruppin bekannt. Damit stieg die Zahl der Infizierten im Land auf insgesamt 3881.

Etwa 3499 Menschen gelten als genesen von Covid-19, das sind zehn mehr als am Vortag. Die Zahl der aktiv Infizierten liegt derzeit bei 209; 173 Menschen starben bislang nach einer Sars-CoV-2-Infektion.

8.30 Uhr: Innensenator Geisel verteidigt Demo-Verbot

Der Berliner Innensenator Andreas Geisel (SPD) hat die Entscheidung verteidigt, die Demonstrationen gegen die Corona-Politik am Samstag zu verbieten. Man habe die Grundrechte auf Versammlungsfreiheit und auf Unversehrtheit des Lebens abgewägt und sich für letzteres entschieden, sagte Geisel dem Sender RBB. Man habe müsse davon ausgehen, dass die erwarteten Demonstranten absichtlich gegen die Corona-Regeln verstoßen würden. Der Senator sagte auch, dass Rechtsextreme die Veranstaltung als Plattform missbrauchen wollten, habe beim Verbot aber keine Rolle gespielt.

Auf die Frage, ob er damit nicht den Verdacht nähre, dass es ihm am Ende weniger um den Infektionsschutz gehe, sondern vor allem darum, Reichsbürger und Rechtsextremisten fernzuhalten, sagte Geisel: „Nein. Das ist eine schwierige Abwägung, die wir dort getroffen haben. Die steht in der Verbotsverfügung, da geht es um Infektionsschutz.“ Aber er habe auch das Recht, eine politische Meinung zu haben.

Auf die Nachfrage, ob es politisch klug sei, diese beiden Dinge so nah aneinander in einer Pressemitteilung zu formulieren, sagte er: „Vor Gericht zählt nur die Verbotsverfügung, nicht meine politische Haltung. Aber dass der Staat, dass die Demokratie wehrhaft sein muss, und auch eine politische Haltung einnimmt, das ist meine feste Überzeugung.“

6 Uhr: Nach Demo-Verbot noch kein Widerspruch bei Gericht

Nach dem Verbot der für Samstag geplanten Demonstration gegen die Corona-Politik in Berlin stehen nun voraussichtlich Gerichtsentscheidungen an. Die Veranstalter-Initiative Querdenken 711 aus Stuttgart hatte angekündigt, gegen das Verbot der Polizei beim Berliner Verwaltungsgericht vorzugehen und wenn nötig auch das Oberverwaltungsgericht und das Bundesverfassungsgericht anzurufen. Bis zum Donnerstagmorgen war beim Berliner Verwaltungsgericht noch keine Beschwerde gegen die Verbotsverfügung eingegangen.

5.30 Uhr: Verfassungsschutz: Anti-Corona-Proteste nicht von Rechtsextremen gesteuert

Nach Einschätzung des Bundesamtes für Verfassungsschutz, ist es Rechtsextremisten nicht gelungen, sich an die Spitze der Demonstrationen gegen die Corona-Politik zu setzen. Zwar hätten rechtsextremistische Parteien dies in den vergangenen Monaten immer wieder versucht und intensiv für die Teilnahme an diesen Demonstrationen geworben, sagte Verfassungsschutzpräsident Haldenwang dem ARD-Magazin „Kontraste“. Nach der Wahrnehmung des Verfassungsschutzes seien diese Versuche aber „nicht besonders effektiv.“ Rechtsextremisten sei es nicht gelungen, die „Hoheit über das Demonstrationsgeschehen zu bekommen“.

Zwar sehe das Bundesamt für Verfassungsschutz bei den Demonstrationen „eine große Anzahl von Menschen, die den unterschiedlichsten Verschwörungstheorien anhängen“, betonte Haldenwang. Das sei aber alles im Bereich dessen, „was sich noch auf dem Boden des Grundgesetzes bewegt“.

5 Uhr: Chef der Innenministerkonferenz: Demo-Verbot nachvollziehbar

Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Thüringens Ressortchef Georg Maier, hat Verständnis für das Berliner Verbot der geplanten Großdemonstration gegen die Corona-Politik geäußert. „Ich kann die Berliner Entscheidung nachvollziehen“, sagte der SPD-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Bei der Demonstration am 1. August seien Auflagen „mutwillig missachtet worden. Wir stellen außerdem fest, dass von der rechtsextremistischen Szene stark mobilisiert wird“. Die Versammlungsfreiheit sei ein hohes Gut. „Über das Verbot werden jetzt wahrscheinlich Gerichte entscheiden. Damit muss man dann umgehen.“

Auch der Staatsrechtler Ulrich Battis verteidigte die Berliner Entscheidung. „Die Versammlungsfreiheit ist nicht schrankenlos“, sagte Battis der „Rhein-Neckar-Zeitung“. Bei Demonstrationen gehe es auch um die Erfüllung von Kooperationspflichten. „Nach den bisherigen Erfahrungen sind diese Demonstranten nicht friedlich. Wer geltende Vorschriften wie Abstand und Hygieneregeln bewusst nicht einhält und auch gegen Demonstrationsauflagen verstößt, der ist nicht friedlich“, sagte der Jurist.

Der Berliner Grünen-Politiker Benedikt Lux steht ebenfalls zum Demo-Verbot. Man hätte diskutieren können, ob die Veranstalter noch eine zweite Chance verdient hätten. Der Innensenator habe sich für „den mutigeren, vernünftigen Weg entschieden“, das zu verbieten. „Ich finde, das kann man mittragen“, sagte er dem Sender RBB. Der Veranstalter habe sich in seinem Hygienekonzept zum Beispiel gegen das Tragen von Mund-Nasen-Schutz ausgesprochen. Letztes Mal habe er es nicht geschafft, die Auflagen durchzusetzen.

18.45 Uhr: 82 Neuinfektionen in Berlin - alle Ampeln auf Grün

In Berlin ist keine weitere Person an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle bleibt bei 226.





82 neue Infektionen wurden bestätigt, 66 waren es gestern. 735 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 750 waren es gestern. 9972 Menschen sind inzwischen genesen.





Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen beträgt 19, einer mehr als am Vortag. Insgesamt liegen 43 Menschen in Krankenhäusern und damit ebenfalls einer mehr als gestern. In unserem Newsblog finden Sie die Zahlen für jeden der Bezirke.





Die Berliner Corona-Ampel bleibt für den Bereich der Reproduktionszahl mit 0,76 auf Grün. Die Werte für Neuinfektionen und die freien Intensivbetten stehen auch auf Grün.

17.40 Uhr: Senat berät weiteres Vorgehen in der Corona-Krise

Der Berliner Senat berät am Donnerstag über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Angesichts steigender Infektionszahlen könnten auf die Menschen in Berlin einige Neuerungen zukommen. So wurde bundesweit zuletzt über neue Obergrenzen für Veranstaltungen diskutiert. Änderungen könnte es auch bei den Corona-Tests für Reiserückkehrer an Flughäfen geben. Vor der Senatssitzung beraten die Ministerpräsidenten der Bundesländer am Donnerstag mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in einer Videokonferenz über eine Neujustierung der Corona-Maßnahmen. Die Ergebnisse dieser Beratungen fließen in mögliche Maßnahmen des Senats mit ein.

17.32 Uhr: Coronafall an Gymnasium in Kyritz - 12. Jahrgang muss zuhause bleiben

Eine Schülerin eines Gymnasiums in Kyritz (Ostprignitz-Ruppin) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Mädchen besuche die zwölfte Jahrgangsstufe des Gymnasium Friedrich Ludwig Jahn, ihre gesamte Jahrgangsstufe müsse nun zuhause bleiben, teilte die Kreisverwaltung in Neuruppin mit. Insgesamt müssten 47 Schüler und drei Lehrer in häusliche Isolation, sagte ein Sprecher.

Am Donnerstag sollen der Jahrgang sowie die betroffenen Lehrkräfte auf das Virus getestet werden, kündigte die Verwaltung an. Die Schüler würden in einem Kurssystem unterrichtet und könnten sich somit innerhalb der verschiedenen Kurse begegnet sein. Ob die Betroffenen dezentral bei verschiedenen Ärzten oder an einer zentralen Stelle getestet werden, werde noch geprüft.

17.26 Uhr: Woidke für einheitliches Vorgehen bei Corona-Regeln

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat sich für ein einheitliches Vorgehen bei den Corona-Beschränkungen ausgesprochen. „Aber selbstverständlich müssen regionale Besonderheiten berücksichtigt werden können“, sagte er in Potsdam. Vor der am Donnerstag anstehenden Ministerpräsidentenkonferenz wolle er sich nicht am öffentlichen Wettbewerb der Empfehlungen beteiligen. „Wir sollten morgen auf der Grundlage der Infektionslage vernünftig miteinander diskutieren. Alles andere sorgt nur für Verunsicherung in der Bevölkerung.“

16.01 Uhr: Hallenbäder nehmen Betrieb wieder auf

Am nächsten Montag nehmen Berlins Hallenbäder wieder ihren Regel-Betrieb auf. Allerdings unterliegt der Besuch den pandemiebedingten Vorschriften in geschlossenen Räumen. Dazu gehört unter anderem, Abstand zu halten und außerhalb des Wassers eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Zudem muss die Anwesenheit im Bad dokumentiert werden, um im Infektionsfall Kontakte nachverfolgen zu können. Die Saunen bleiben Corona-bedingt bis auf weiteres geschlossen.

14.59 Uhr: Nach Demo-Verbot - Experte befürchtet Ausschreitungen

Der Politikwissenschaftler Josef Holnburger schließt nach dem Verbot der Corona-Demonstration am Sonnabend in Berlin Ausschreitungen durch extreme Kräfte nicht aus. „Das derzeitige Verbot wird die moderateren Kräfte eher abhalten nach Berlin zu kommen, die radikaleren nicht“, erklärte der Wissenschaftler. Er rechnet damit, dass es zu Ausschreitungen kommen kann. Solche waren auch bereits vor dem Verbot angekündigt worden. Rechtsextreme wie die Partei Der III. Weg und die Identitäre Bewegung riefen spätestens seit den vergangenen Protesten in Berlin ihre Anhänger zu einer Teilnahme an der Nachfolgeveranstaltung auf.

12.50 Uhr: Berliner Wirtschaft fordert - Gas geben für die Konjunktur

Die Erholung der Konjunktur muss aus Sicht der Berliner Wirtschaft oberste Priorität haben. „Der erste Gang ist bereits eingelegt, jetzt müssen wir kräftig aufs Gaspedal drücken“, forderte Frank Büchner, Präsident der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB), am Mittwoch nach dem Arbeitsmarktgipfel beim Regierenden Bürgermeister Michael Müller mit. Politik und Unternehmen sollten alles tun, damit die Wirtschaft auf einen Wachstumskurs zurückkehre. Dazu müsse Berlin so viel Geld wie möglich aus dem Konjunkturprogramm des Bundes mobilisieren.

„Damit die Mittel schnell fließen, brauchen wir eine zentrale Task Force im Roten Rathaus mit Vertretern aller Senatsverwaltungen“, forderte Büchner. „Sie muss die Anträge fristgerecht auf den Weg bringen und für klare Zuständigkeiten sorgen. Wir arbeiten dabei gerne mit.“

Außerdem müsse der Senat geplante eigene Investitionen möglichst vorziehen. „Koalition und Verwaltung können jetzt zeigen, dass Verfahren und Entscheidungen über Aufträge schneller als bislang möglich sind. Für die Wirtschaft und ihre Beschäftigten geht es um viel.“

12.49 Uhr: Zwölf neue Corona-Fälle in Brandenburg

Zwölf weitere Infektionen mit dem Coronavirus sind in Brandenburg gemeldet worden. Damit haben sich insgesamt 3855 Menschen im Land mit ihm infiziert, wie das Gesundheitsministerium am Mittwoch mitteilte. Von Montag auf Dienstag waren es 16 weitere Fälle. Sieben neue Ansteckungen wurden vom Dienstag auf Mittwoch im Landkreis Havelland registriert, drei in Ostprignitz-Ruppin sowie jeweils ein Fall in Barnim und Dahme-Spreewald.

Etwa 3489 Menschen gelten als genesen von Covid-19, das sind 18 mehr als am Vortag. Die Zahl der aktiv Infizierten liegt derzeit bei 193. 173 Menschen starben bislang nach einer Sars-CoV-2-Infektion.

10.40 Uhr: Berlin verbietet mehrere Anti-Corona-Demos am Wochenende

Die Berliner Behörden haben mehrere Demonstrationen gegen die staatlichen Corona-Verordnungen verboten, die am kommenden Wochenende in Berlin stattfinden sollten. Zu den Veranstaltungen wurden Teilnehmer aus ganz Deutschland erwartet.

Die Verbote wurden damit begründet, dass bei den Teilnehmern Verstöße gegen die geltende Infektionsschutzverordnung zu erwarten seien. Auflagen für die Veranstaltungen – wie zum Beispiel das Tragen von Masken – seien bei den angemeldeten Versammlungen nicht ausreichend. Die Demonstrationen vom 1. August hätten gezeigt, dass sich die Teilnehmer bewusst über bestehende Hygieneregeln und entsprechende Auflagen hinweggesetzt hätten.

Demo-Veranstalter Michael Ballweg von der Stuttgarter Initiative "Querdenken 711" kündigte rechtliche Schritte gegen die Entscheidung an. Vegan-Koch Attila Hildmann rief in den sozialen Netzwerken dazu auf, trotz des Verbotes in Berlin gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Kritik an dem Verbot kam auch seitens der FDP und der AfD.

10 Uhr: Brandenburg will private Feiern einschränken

Aufgrund steigender Infektionszahlen will Brandenburg die Teilnehmerzahl privater Feiern stärker reglementieren. Künftig soll die Zahl auf 50 Personen begrenzt werden. Das bestätigte das Gesundheitsministerium dem Sender RBB. Über die neue Regelung soll am Donnerstag nach dem Treffen der Ministerpräsidenten entschieden werden.

In Brandenburg gelten zurzeit keine Beschränkungen für private Feiern. In Berlin sind bei Feiern bis zu 500 Personen erlaubt.

8.58 Uhr: Arbeitssenatorin Breitenbach: Kurzarbeitergeld sehr wichtig

Berlins Arbeitssenatorin Elke Breitenbach hat die vom Bund geplante Verlängerung des Kurzarbeitergelds wegen der Corona-Krise begrüßt. „Das Kurzarbeitergeld ist schon sehr wichtig für Berlin und für ganz Deutschland“, sagte die Linke-Politikerin am Mittwoch im Inforadio des RBB. Denn die Regelung verhindere, dass viele Menschen sofort ihren Arbeitsplatz verlieren und dann fehlen, wenn sich die Lage in den Unternehmen bessert.

Zwar gehe es bundesweit in manchen Branchen inzwischen wieder langsam aufwärts. Aber gerade im Kulturbereich, bei Hotels und in der Gastronomie als für Berlin besonders bedeutenden Branchen werde das noch länger dauern. Hier werde das Kurzarbeitergeld gebraucht.

„Ich hätte mir gewünscht, dass das Kurzarbeitergeld auch erhöht wird“, ergänzte Breitenbach. Denn gerade in Berlin, wo die Löhne vielfach nicht so hoch seien, gebe es ein höheres Armutsrisiko. Die Senatorin plädierte zudem dafür, das Kurzarbeitergeld mit Qualifikationsangeboten zu verknüpfen.

8.30 Uhr: DAK: Krankenstand trotz Corona nicht gestiegen

Trotz der Corona-Pandemie ist der Krankenstand in Brandenburg nach einer Studie der DAK-Krankenkasse unter ihren Versicherten im ersten Halbjahr 2020 leicht gesunken. Für den Gesundheitsreport hat die Kasse Daten von mehr als 110.000 DAK-Mitgliedern ausgewertet. Laut dem Ergebnis liegt der Wert mit 5,3 Prozent im ersten Halbjahr dieses Jahres 0,1 Prozentpunkte unter dem des Vorjahreszeitraumes.

In Berlin blieb der Krankenstand im ersten Halbjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stabil. Wie auch im Vorjahr verzeichnet die Kasse einen Wert von 4,3 Prozent. Damit liegt die Hauptstadt nur knapp über dem Bundesdurchschnitt.

„Entgegen den Erwartungen ist ein nachhaltiger Anstieg der Arbeitsunfähigkeit ausgeblieben, obwohl es wegen der Pandemie noch bis Ende Mai die telefonische Krankschreibung gab“, so Volker Röttsches, Landeschef der DAK-Gesundheit in Berlin. An jedem Tag des ersten Halbjahres waren laut der Kasse von 1000 Arbeitnehmern 43 krankgeschrieben. Fehltage aufgrund von Atemwegserkrankungen nahmen auch in der Hauptstadt zu - laut der Studie um 14 Prozent auf 157 Tage je 100 Beschäftigte. Für Berlin hat die Kasse Daten von mehr als 100 000 DAK-Mitgliedern ausgewertet.

20 Uhr: Gymnasium in Spandau bleibt bis Freitag geschlossen

Bislang hat es an den Berliner Schulen nur einzelne Corona-Infektionen gegeben. Am Spandauer Wilhelmstadt Gymnasium haben die Fälle sich jedoch nun gehäuft. Elf positive Tests gibt es an der Schule, die sich in freier Trägerschaft befindet und von rund 225 Schülern besucht wird. Das Gymnasium wurde für diese Woche geschlossen, es wird online unterrichtet.

Eigentlich ist es das Ziel, Schulen bei Corona-Fällen nicht zu schließen, sondern nur einzelne Gruppen zu isolieren. „Da wir noch kein umfassendes Bild vom Infektionsgeschehen haben, haben wir entschieden: Wir lassen die Schule geschlossen“, erklärte Spandaus Gesundheitsstadtrat Frank Bewig (CDU) am Dienstag. Hintergrund: Obwohl der erste positive Test, der Lehrer, schon am vergangenen Donnerstag bekannt wurde und viele Kontaktpersonen am Freitag getestet worden sind, lagen am Dienstag noch nicht alle Ergebnisse vor.

Grund ist die hohe Auslastung der Testlabore, bedingt auch durch Reiserückkehrer. „Testungen, die vom Gesundheitsamt kommen, müssen vorrangig bearbeitet werden“, forderte Bewig. Denn bei den Ämtern gehe es um konkrete Verdachtsfälle oder Kontaktpersonen, schnelle Ergebnisse seien daher wichtig, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern.

18.15 Uhr: 66 Neuinfektionen in Berlin, keine weiteren Todesfälle

In Berlin ist keine weitere Person an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle bleibt bei 226. 66 neue Infektionen wurden bestätigt, 58 waren es am Montag. 750 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 753 waren es am Montag. 9875 Menschen sind inzwischen genesen. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen beträgt 18, drei mehr als am Vortag. Insgesamt liegen 42 Menschen in Krankenhäusern und damit zwei mehr als am Montag. Die Berliner Corona-Ampel bleibt für den Bereich der Reproduktionszahl mit 0,81 auf Grün. Die Werte für Neuinfektionen und die freien Intensivbetten stehen auch auf Grün.

17.58 Uhr: 1,5 Millionen Euro für Digitalisierung der Gesundheitsämter

Rund 1,5 Millionen Euro von Bund erhält Brandenburg zur technischen Modernisierung der öffentlichen Gesundheitsämter. Davon sollen unter anderem technische Geräte wie Computer und Smartphones angeschafft, teilte die Landesregierung mit. Zudem solle Software aktualisiert werden, damit Daten zu Neuinfektionen und Testergebnisse schneller erfasst, ausgewertet und weitergeleitet werden können.

Die Corona-Pandemie habe gezeigt, dass es bei der digitalen Ausstattung der Gesundheitsämter in Deutschland Nachholbedarf gebe, sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Bündnis 90/Grüne). Unterschiedliche Hard- und Software hätten zu Verzögerungen geführt. Mit den zusätzlichen Investitionsmitteln des Bundes könnten die Meldewege beschleunigt werden.

17.50 Uhr: Im Pierre Boulez Saal sollen wieder Konzerte stattfinden

Der Berliner Pierre Boulez Saal will wieder Konzerte mit Publikum stattfinden lassen. Dafür haben die Betreiber unter Einhaltung der Corona-Regeln ein Konzept entwickelt, bei dem schachbrettartig jeder zweite Platz belegt werden soll. Das sagte Intendant Ole Bækhøj dem Sender RBB. Zudem gilt die Maskenpflicht. Rund 300 Plätze könnten pro Vorstellung besetzt werden, das entspräche einer Auslastung von ca. 50 Prozent. Losgehen soll es mit dem Start der neuen Saison Anfang September. Jedoch muss das Gesundheitsamt noch zustimmen.

17.20 Uhr: Wieder Unterricht an Frankfurter Gymnasium

Nach rund einer Woche dürfen Schüler eines Gymnasiums in Frankfurt (Oder) am Mittwoch wieder in die Schule. Die Corona-Tests von 326 Schülern der Klassenstufen sieben und neun sowie allen Lehrern sind negativ, wie die Stadt mitteilte. Damit beginne für fast alle Schüler ab Mittwoch wieder der Präsenzunterricht - mit Ausnahme von 23 polnischen Schülern und einer 9. Klasse.

Für die polnischen Schüler, für die die dortigen Gesundheitsbehörden zuständig seien, solle laut Plan der Unterricht am kommenden Montag wieder beginnen. Für die Schüler der 9. Klasse gehe es am Freitag wieder los. In der Klasse hatten sich zwei Schüler und ein Lehrer mit dem Coronavirus infiziert. Damit mussten alle Schüler dieser Klasse eine Woche lang in häusliche Isolation, wie der Sprecher der Stadt erklärte. Alle 860 Schüler des Karl-Liebknecht-Gymnasiums waren am Dienstag vor einer Woche nach Hause geschickt worden, nachdem es positive Corona-Fälle gegeben hatte.

17.17 Uhr: Schulen in Wittenberge und Lübbenau weiter gechlossen

Die Elblandgrundschule und die AWO-Kita „Haus der kleinen Strolche“ in Wittenberge (Prignitz) ist vorerst bis einschließlich 1. September geschlossen. Für rund 500 Kinder und Beschäftigte wurde die häusliche Quarantäne angeordnet, nachdem eine Familie mit ihren Kindern, die die Einrichtungen besucht hatten, positiv auf das Virus getestet worden war.

Umfangreiche Tests auf Sars-CoV-2 ergaben eine Infektion bei weiteren Schülern und Erwachsenen. Bei den insgesamt 13 positiven Fällen sowie auch denen, die zunächst zwar negativ auf das Virus getestet worden sind, zwischenzeitlich jedoch Symptome zeigten, soll in den kommenden Tagen ein zweiter Abstrich Sicherheit bringen, sagte der Sprecher des Kreises.

Auch 68 Schüler einer Lübbenauer Grundschule (Oberspreewald-Lausitz) dürfen vorerst nicht zum Unterricht. Die Schüler der drei Klassen, in der eine Lehrerin unterrichtet hatte, die sich mit dem Virus infizierte, sollten am Mittwoch zum zweiten Mal getestet werden. Ein erster Test verlief negativ. Die Grundschule ist seit Montag nach rund einer halben Woche Pause wieder geöffnet.

16.54 Uhr: Brandenburgs Ministerin für Obergrenzen bei Veranstaltungen

In Brandenburg wird angesichts der Entwicklungen bei den Corona-Infektionszahlen das weitere Vorgehen diskutiert. Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Bündnis 90/Grüne) befürwortet weiter Obergrenzen bei Großveranstaltungen - auch zu Karneval. „Ich spreche mich dafür aus, die Großveranstaltungsverordnung mit bis zu 1000 Personen weiter zu verlängern“, sagte sie im RBB-Inforadio. Auf die Frage, ob unter diese Regel auch der Karneval in Cottbus fallen sollte, sagte die Ministerin: „Da wird es sicher Beschränkungen geben müssen.“ Auch sollten Teilnehmer-Obergrenzen bei privaten Festen überdacht werden, die es in Brandenburg bislang nicht gebe.

Der Chef der CDU-Fraktion im Brandenburger Landtag, Jan Redmann, plädierte für leichte Lockerungen beim Kontaktsport. „Mit einer beschränkten Zahl von Sportlern sollten auch Sportarten wie Judo, Karate oder Boxen in der Halle wieder möglich sein“, sagte Redmann im Landtag. „Ich habe aber nicht die Hoffnung, dass wir bald wieder große Volleyballturniere in der Halle erleben werden.“ Brandenburg hat als einziges Bundesland die Kontaktsportarten in der Halle zur Eindämmung der Corona-Pandemie noch untersagt.

16.10 Uhr: Senat entscheidet über private Feiern

Der Berliner Senat hat noch keine Entscheidung über neue Regeln für private Feiern und Veranstaltungen gefällt. Das soll aber noch in dieser Woche passieren. „Im Licht dessen, was bundesweit erörtert wird, wird es eine Diskussion dazu auf der außerordentlichen Senatssitzung geben“, sagte Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) nach der Sitzung des Senats. Am Donnerstag beraten die Länderchefs mit der Bundeskanzlerin über die Corona-Krise. „Wir haben von der Grundlinie ein gewisses Interesse, dass es möglichst zu gemeinsamen bundesweiten Verabredungen kommt“, sagte Kollatz.

Allerdings sei die Situation in den Bundesländern sehr unterschiedlich. „In Berlin gibt es naturgemäß mehr größere Veranstaltungen als es die im Saarland gibt.“ Derzeit gelten auch sehr unterschiedliche Regelungen. In Berlin zum Beispiel sind zurzeit Innenveranstaltungen mit bis zu 500 Menschen erlaubt. In Nordrhein-Westfalen dürfen bei „geselligen Veranstaltungen wie Hochzeiten“ drinnen maximal 150 Gäste anwesend sein, in Bayern maximal 100.

15.50 Uhr: Finanzsenator Kollatz verteidigt Corona-Soforthilfen

Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz hat die Soforthilfen im Milliardenumfang für Berliner Kleinunternehmer in der Corona-Krise verteidigt. „Wir haben in kürzester Zeit eine Größenordnung von 250 000 Anträgen bearbeitet“, sagte Kollatz nach der Senatssitzung am Dienstag. „Es gibt jetzt, das ist bedauerlich, und dem muss auch nachgegangen werden und dem wird auch nachgegangen, 1600 Betrugsfälle. Das ist weit unter einem Prozent“, so der SPD-Politiker.

15.30 Uhr: Corona-Hilfen - Ermittlungen gegen Berliner Bank-Vorstände

Bei der Auszahlung milliardenschwerer Corona-Hilfen für Kleinunternehmer soll es Berlin nicht genau genug genommen haben. Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die beiden Vorstände und drei weitere Verantwortliche der Investitionsbank Berlin (IBB) wegen Untreue oder Beihilfe zur Untreue, wie ein Sprecher sagte. „Es gibt den Anfangsverdacht, dass bei der Vergabe der Gelder nicht für eine ausreichende Kontrolle der Anträge auf Missbrauch Sorge getragen wurde.“

Die Untreue-Ermittlungen richten sich nach IBB-Angaben auch gegen die Generalbevollmächtigten des landeseigenen Instituts. Gegen die Leitung der Compliance-Abteilung besteht der Verdacht der Beihilfe zur Untreue.

Berlin hatte zu Beginn der Corona-Krise versucht, Kleinunternehmern und Solo-Selstbständigen möglichst schnell unter die Arme zu greifen und ihre Existenz zu sichern. Antragsteller mussten nur Name, Firmenadresse, Ausweis, Steuernummer und Bankverbindung hochladen. Kontrolliert werden sollten die Ansprüche erst nach der Auszahlung.

Es gab einen großen Ansturm. Ursprünglich war der Senat von 100 bis 300 Millionen Euro ausgegangen. Schließlich gingen gut 1,8 Milliarden Euro aus Bundes- und Landesmitteln in Form von Zuschüssen an kleine Betriebe mit bis zu zehn Beschäftigten sowie an Solo-Selbstständige. Insgesamt flossen bis jetzt 125,5 Millionen Euro zurück.

14.50 Uhr: Senat hält Tests für Reiserückkehrer weiter für richtig

Die Entscheidung für Tests für Reiserückkehrer etwa an den Berliner Flughäfen war aus Sicht des Senats richtig. Es gebe darüber derzeit eine „etwas aufgeregte Diskussion“, sagte Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) nach der Sitzung des Senats. Es sei richtig gewesen, die Tests einzuführen. Die Auswertungen hätten gezeigt, dass ein nennenswerter Anteil der Ansteckungen tatsächlich aus dem Rückreiseverkehr stamme.

„Und wenn wir, wenn man Berlin und Brandenburg zusammennimmt, deutlich über 50 Prozent aus dem Rückreiseverkehr haben, dann ist es sinnvoll, dort zu testen.“ Das gebe den Reisenden die Möglichkeit, sich richtig zu verhalten und ermögliche die entsprechenden Nachverfolgungsmaßnahmen über die Gesundheitsämter.

Der Senat habe am Dienstag über Themen im Zusammenhang mit der Corona-Krise beraten, aber keine Entscheidungen getroffen, sagte Kollatz. Bevor das passiert, sollen erst die Absprachen der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin vom Donnerstag abgewartet werden. Noch im Lauf der Woche werde es dann eine Sondersitzung des Senats geben, kündigte der Finanzsenator an.

14.14 Uhr: Senatorin präsentiert neuen Online-Lagebericht

Gesundheitssenatorin hat am Dienstag in der Senatssitzung einen neuen Corona-Lagebericht vorgestellt. Dieser wird täglich am frühen Abend aktualisiert und zeigt die wichtigsten Zahlen zur Pandemie in Berlin. Dazu zählen die Zahl der Neuinfektionen, der Genesenen und der Todesfälle sowie die Verteilung des Virus über die Bezirke und die Corona-Ampeln.

Kalayci: "Die epidemiologischen Daten haben wir mit Kennzahlen zu Hospitalisierungen von COVID-19-Patientinnen und -Patienten, Testungen und Testkapazitäten für Berlin ergänzt. An den aktuellen Zahlen sehen wir, dass die Pandemie keineswegs vorbei ist und alle gemeinsam weiterhin sehr vorsichtig sein müssen.“

14.03 Uhr: Wir eröffnen unser neues Newsblog zum Coronavirus in Berlin. Alle bisherigen Entwicklungen zur Corona-Pandemie in Berlin und Brandenburg finden Sie hier.

