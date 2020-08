CDU für Lockerung der Corona-Beschränkungen im Kontaktsport

Potsdam. Angesichts des weiterhin geringen Anstiegs der Infektionszahlen in Brandenburg hat sich die CDU-Fraktion im Brandenburger Landtag für leichte Lockerungen beim Kontaktsport ausgesprochen. "Mit einer beschränkten Zahl von Sportlern sollten auch Sportarten wie Judo, Karate oder Boxen in der Halle wieder möglich sein", sagte CDU-Fraktionschef Jan Redmann am Dienstag im Landtag. "Ich habe aber nicht die Hoffnung, dass wir bald wieder große Volleyballturniere in der Halle erleben werden." Die Kontaktsportarten in der Halle sind in Brandenburg als einzigem Bundesland zur Eindämmung der Corona-Pandemie untersagt.

Bei den kommenden Beratungen zu Anpassungen bei der Umgangsverordnung müsse auch die Größe von privaten Familienfeiern in den Blick genommen werden, forderte Redmann. "Es hat sich ja gezeigt, dass diese Feiern besonders geeignet sind, Infektionen weiterzutragen", meinte der Fraktionschef.