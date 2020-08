Die Chefin des Boss-Shop im Flughafen Tegel Natalia Kühnrich am 3. Juni in ihrem Geschäft im Berliner Flughafen Tegel. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

„Vor 21 Jahren begann meine berufliche Laufbahn hier an der Shoppingmeile Boulevard Berlin“, sagt Natalia Kühnrich, Leiterin der „Boss“-Filiale im Flughafen Tegel, „ich war dabei, als die ersten Geschäfte öffneten, und jetzt bin ich dabei, wenn sie wieder schließen. Das macht einen sowohl stolz als auch ein bisschen nachdenklich.“

Es fällt der 56 Jahre alten Schönebergerin jedenfalls nicht leicht, Tegel zu verlassen. „Lange Zeit war der TXL der entspannteste Flughafen, den es gab“, erinnert sich Kühnrich mit leuchtenden Augen, „da saßen die feinen Damen zwei Stunden vor Abflug mit Sekt in der Hand und haben sich viel Zeit gelassen, noch einmal durch die Geschäfte zu schlendern.“ Vor allem die Vielfältigkeit der Käufer sei erstaunlich gewesen. „Dadurch, dass wir vor den Sicherheitskon-trollen lagen und uns sowohl Passagiere als auch Kunden aus der Stadt besuchen konnten, hatten wir eine ganz besondere Klientel“, sagt Kühnrich. So seien beispielsweise oft Geschäftsleute und Stammkunden aus Berlin am Wochenende oder an Feiertagen gekommen, da der „Boss“-Shop täglich geöffnet hatte. „Die haben sich dann von uns fachmännisch beraten lassen, ihre Familien und Ehepartner mitgebracht und sich sehr gerne in einer tollen Atmosphäre Zeit für uns genommen.“

Dass das jetzt am BER, wo ihr Geschäft hinter der Security liegt, ganz anders werden wird, ist ihr klar. „Das Leben bedeutet aber nun einmal Veränderung“, so Kühnrich, „es kann nicht alles immer gleichbleiben, das wäre ja auch langweilig. Nur wenn man in Bewegung bleibt, bleibt man jung und glücklich.“

Als Geschäftsfrau liebe sie zudem Herausforderungen, betont Natalia Kühnrich. Und genau deswegen freue sie sich nun besonders darauf, am Großflughafen Berlin-Brandenburg BER eine komplett neue Kundenstruktur zu bedienen. „Die Offenheit von Tegel“, sagt Kühnrich abschließend, „die würde ich aber gerne als Stimmungsbild auch mit zum BER nehmen.“