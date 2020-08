„Wir wären sehr gerne noch in Tegel geblieben“

Tarik (weißes Hemd) und Turkan Yakar am 20. Mai 2020 in ihrem Barber-Shop am Flughafen Tegel in Berlin. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

„Als gebürtiger Berliner war es eine Erfahrung und ein Erlebnis, in Tegel zu arbeiten“, sagt Tarik Yakar, „historisch gesehen ist und bleibt der TXL einfach der Flughafen der Hauptstadt. In neunzig Prozent der Fälle bin ich immer von hier aus gestartet.“ Das war ein wichtiger Grund für den 33-Jährigen aus Prenzlauer Berg, sich für sein Team zu bewerben, als die Flughafengesellschaft vor eineinhalb Jahren aufgrund der hohen männlichen Passagierzahl einen Barbershop für den Airport ausschrieb.

Mit seinem Konzept hat sich Yakar darauf gegen viele Konkurrenten und zwei weitere Finalisten durchgesetzt und somit stolz eine eigene Flughafen-Filiale von „Berlin Barbers“ eröffnet: „Obwohl ich daher nicht lange in Tegel war, hat mir die Arbeit im Laden hier wirklich Spaß gemacht. Ich gebe gerne zu, dass ich letztens einen sehr emotionalen Moment hatte, als es vorbei war.“

An einem Flughafen zu arbeiten ist eine besondere Sache“, sagt Yakar, „es gibt nicht viele von ihnen, und sie alle versprühen auf ihre Art ein ganz besonderes Flair, das sich von der oft gehetzten Stimmung in einer Innenstadt unterscheidet. Die Grundatmosphäre ist hoffnungsvoll, denn wofür fliegt man? Um etwas Schönes zu erleben, einen Neuanfang zu beginnen oder ein gutes Geschäft abzuschließen etwa. Diese meist optimistische Einstellung merkt man den Kunden vor Ort einfach an. Wir wären jedenfalls sehr gerne noch in Tegel geblieben.“

Kein Wunder also, dass Yakar und sein Team Flughafen-Blut geleckt haben. Gerne hätten sie nämlich auch eine Filiale im neuen Großflughafen BER in Schönefeld aufgemacht, doch die viel größeren Shops dort sind ein Problem. „Die angebotenen Ladenflächen hätten sich für uns leider nicht gelohnt“, verrät Yakar traurig. Er behält trotzdem Hoffnung: „Ich bin noch immer mit der Flughafengesellschaft in Kontakt. Sobald etwas in unserer Größenordnung frei wird, melden sie sich bei uns. Vielleicht klappt es ja dann dort draußen mit einem weiteren Flughafen-Geschäft“. Bis dahin nimmt er sich für sich und sein Team jedenfalls erst einmal seine Airport-Ausweise als Andenken mit: „Sie erinnern mich an eine tolle Zeit, die jetzt leider zu Ende ist.“