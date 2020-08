„Der Flughafen ist mir schnell ans Herz gewachsen“

Volker Riepenhausen der Filialleiter von "Pocket Shop" am 19. mai 2020 am Flughafen Tegel. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Die größte Herausforderung für Volker Riepenhausen wird wohl der neuerdings weite Arbeitsweg zum BER sein. Zum Flughafen Tegel konnte der 53 Jahre alte Spandauer jedenfalls stets entspannt mit dem Roller fahren. „Das war mir aber von Anfang an klar“, sagt er amüsiert, „immerhin bin ich damals schon für den neuen Flughafen angestellt worden. Das hatte ich daher immer im Hinterkopf“, erinnert er sich.

Seit zweieinhalb Jahren war Riepenhausen Filialleiter des „Pocket Shops“, einer schwedischen Buchladenkette, die sich auf ausgewählte Titel spezialisiert hat. „Ich bin daher nicht so lange hier gewesen wie die meisten meiner Kollegen“, gibt er zu, „aber der Flughafen ist mir trotzdem ziemlich schnell ans Herz gewachsen.“ Denn es gibt so vieles, das er an Tegel zu schätzen gelernt hat. „Allem voran die einzigartige Architektur“, beginnt Riepenhausen, „die kurzen Wege, die Kompaktheit. Und nicht zuletzt der Charakter als Stadtflughafen.“ Das Faszinierendste ist für ihn dabei aber immer noch die interessante Mischung aus kleinem Regionalairport und internationaler Destination, die zu einer ganz speziellen Atmosphäre beitrage. „Wenn man ganz ehrlich ist, war Tegel die letzten eineinhalb Jahre ein Provisorium, das sehr am Limit gelaufen ist.“ Von dem BER ist Riepenhausen überzeugt: „Unser neuer Shop dort ist bereits fertig eingerichtet. Ich freue mich sehr darauf.“

