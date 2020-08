BM2508 Tegel-Serie-Geschäftsaufgabe_5

Der Gastronom: vl. Jörg Rösemeier (Ess-Bahn Wagen) am 27. Mai 2020 am Flughafen Tegel. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Bei seiner ersten Ankunft in Tegel 1998 war Jörg Rösemeier noch so gar nicht vom Gebäude im 70er-Jahre-Stil mit seinen charakteristischen runden Ecken, den roten Paneelen und dem allgegenwärtigen Sechseck überzeugt. „Ich kam gerade aus dem hochmodernen Terminal in Hamburg“, erinnert sich der 50-jährige aus Schönwalde-Glien, „und dachte, ich wäre in der Provinz gelandet.“ Dieser Eindruck habe sich aber für den heutigen Geschäftsführer der Wöllhaf-Gruppe schnell gewandelt. „Ich habe die Architektur und die Besonderheiten des TXL bald schätzen gelernt. Außerdem hat der Flughafen in der Zeit, in der ich hier war, eine beeindruckende und erstaunlich moderne Wandlung durchgemacht. Wir sind mit ihm gewachsen.“

Rösemeier ist seit 1999 in Tegel tätig. Damals eigentlich schon, um bald im neu entstehenden Großflughafen anzufangen: „Dass ich dann 21 Jahre in Tegel verbringen würde, hätte ich sicher nicht geglaubt“. In seiner Tätigkeit hat Rösemeier den Aufbau der legendären „EsS-Bahn“ und vieler anderer Geschäfte begleitet.

Mit der „Berliner Kaffeerösterei“ und der „Ständigen Vertretung“ im Bereich Gastronomie und sechs Shops im Einzelhandel geht für Rösemeier und Wöllhaf am BER weiter. „Wir freuen uns darauf und hoffen, unser ganzes, vorhandenes Personal von Tegel aus auf den BER und unsere neuen Filialen verteilen zu können. Aber so etwas wie den TXL, das wird es nicht noch einmal geben.“