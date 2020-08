An einem Flughafen erlebt man so einige ungewöhnliche Situationen, die Auswirkungen auf den gesamten Flugbetrieb haben. „Zum Beispiel der Ausbruch des isländischen Vulkans Eyjafjallajökull 2010“, sagt Thomas Reichel. Trotzdem kann der 40 Jahre alte Wilmersdorfer nichts mit der jetzigen Corona-Krise vergleichen: „Den TXL so lange so leer zu sehen, das schmerzt schon sehr.“ Vor allem, wenn man bisher alles so gut vom berühmten Speiserestaurant „Red Baron“ aus überblicken konnte. „Wir waren immer stolzer Teil des Flughafen-Trubels“, so Reichel. Seit einem Jahr ist er der Leiter zahlreicher gastronomischer Marken am Flughafen Tegel, der „EsS-Bahn“, der „Leysieffer Bistro-Café und Confiserie“ und eben des „Red Baron“. Seit 2005 arbeitet er nun bereits am Airport: „15 Jahre schon! Wahnsinn!“ In dieser Zeit ist er zum TXL-Fan geworden. „Ein kleiner City-Flughafen mitten in einer Metropole wie Berlin hat einfach Charme“, sagt Reichel stolz. „Hier herrschten einfach eine positive, familiäre Stimmung und eine ganz besondere Atmosphäre vor.“ Grund waren dabei vor allem die kurzen Wege – auch dienstlich. „Es dauerte nicht lange, da kannte man sich hier am Flughafen. Das Arbeitsumfeld war klasse.“ Trotzdem ist der Umzug in den BER seiner Meinung nach für die Entwicklung der Stadt eine Notwendigkeit. Den „Red Baron“ wird es dann nicht mehr geben.