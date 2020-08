Scheeres will nicht mehr als Bildungssenatorin antreten

Berlin. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, will Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) bei den kommenden Wahlen zum Abgeordnetenhaus nicht mehr in ihrem Wahlkreis antreten. Auch als Bildungssenatorin stehe sie nicht mehr zur Verfügung, berichtet die „Berliner Zeitung“ unter Berufung auf Kreise der Senatsschulverwaltung.

In einem Brief an die SPD in ihrem Heimatwahlkreis Pankow-Süd und Heinersdorf schrieb Scheeres, die Entscheidung sei ihr nicht leichtgefallen. „Nach reiflicher Überlegung bin ich aber zur Überzeugung gelangt, dass ich nach 15 Jahren Politik für unseren Wahlkreis nicht wieder für das AGH kandidieren werde“, so Scheeres weiter.