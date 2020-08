Teilnehmer-Obergrenze für private Feste: Ministerin offen

Potsdam. Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hat sich offen für Teilnehmer-Obergrenzen bei privaten Feiern gezeigt. Das bestätigte ein Sprecher des Ministeriums am Montag vor Beratungen der Gesundheitsminister von Bund und Ländern. Zuvor hatte die Ministerin der "Märkischen Allgemeinen" gesagt, sie habe "gewisse Sympathien" für eine Obergrenze an Teilnehmern privater Feste. Die sozialen Kontakte seien wichtig, aber größere Treffen stellten eine erhebliche Gefahr dar.

Abstand - und Hygieneregeln müssten auch bei privaten Feiern eingehalten werden, erklärte Nonnemacher etwa mit Blick auf die bundesweit gestiegenen Corona-Infektionszahlen. Bislang gilt in Brandenburg keine Obergrenze bei privaten Festen.

Die Regierungschefs der Länder wollen am Donnerstag in einer Videokonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über das Thema einer bundesweit einheitlichen Regelung beraten. Bereits am Montag beraten die Gesundheitsminister von Bund und Ländern in einer Telefonschalte über mögliche Reaktionen auf die Zunahme registrierter Corona-Neuinfektionen.

Auch eine mögliche Begrenzung der Größe von Veranstaltungen soll nach dpa-Informationen auf die Tagesordnung kommen. In der Frage, ob es neue Obergrenzen für private Feste geben sollte, gibt es bisher keine klare Linie. Eine mögliche Vereinheitlichung von Bußgeldern bei Verstößen gegen die Infektionsschutzregeln dürfte ebenfalls Thema sein.