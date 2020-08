Wasserfreunde Spandau kämpfen nach Pause um Meisterschaft

Berlin. Wasserball-Rekordmeister Spandau 04 kehrt ins Wettkampfbecken zurück. Am Dienstag (19.00 Uhr) empfangen die Berliner den Herausforderer Waspo 98 Hannover zum Entscheidungsspiel um Setzplatz eins für das Halbfinale um die deutsche Meisterschaft. Am vergangenen Wochenende waren die Gegner der beiden gesetzten Teams bei einem Vierer-Turnier in Potsdam ermittelt worden, bei dem sich die White Sharks Hannover als Erster und Gastgeber OSC Potsdam als Zweiter für die Vorschlussrunde qualifizieren konnten.

"Die Rückkehr ins Wettkampfbecken mit begrenzter Zahl von Zuschauern wird für alle auch eine aktuelle Selbstfindung", sagte Manager Peter Röhle. "Wir haben uns gut vorbereitet und hoffen, die richtigen Antworten für alle Fragen zu finden und wollen natürlich als Erster der Setzliste ins Halbfinale ziehen."

Der Sieger der Begegnung, in der auch die neuverpflichteten Marino Cagalj und Ivan Zovic erstmals eingesetzt werden dürfen, trifft im Halbfinale in Hin- und Rückspielen am kommenden Wochenende auf Potsdam, der Verlierer auf die White Sharks. Zudem hätte der Gewinner bei Erreichen des Finals ab 2. September den Heimvorteil im fünften Match. Der neue Meister steht spätestens am 12. September fest.

In der aktuellen Saison sind Spandau und Hannover bislang nur einmal aufeinandergetroffen. Dabei haben die Berliner den Erzrivalen auswärts 12:11 besiegt. Ihr letztes Match vor der Saisonunterbrechung wegen der Corona-Pandemie hatten die Wasserfreunde am 4. März in der Champions League gegen Piräus mit 7:11 verloren.