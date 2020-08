Nach Kritik Signa-Deal zu Karstadt: Müller greift die Linke an

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat die Ablehnung der Verabredung des Senats mit dem Karstadt-Eigner Signa kritisiert. Der Letter of Intent sei eine „Absichtserklärung“, in der sich Senat und das Unternehmen verpflichtet hätten, schnell Lösungen für Signas Bauprojekte zu verhandeln. Im Gegenzug hat Signa zugesagt, Arbeitsplätze in den Kaufhäusern zu erhalten. Der linke Koalitionspartner hatte von „Erpressung“ gesprochen. Das wies Müller zurück. „Ich habe kein Verständnis dafür, dass Argumente der Arbeitsmarktpolitik und der Stadtentwicklung bei den Linken keine Rolle spielen. Die Kaufhäuser seien wichtig für die Stadtteilzentren. „Mir geht es um die Arbeitsplätze“, sagte Müller.

