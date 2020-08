Lufthansa-Pilot Carlo Middelstaedt ist in manchen Jahren bis zu 50 Mal in Tegel gelandet. Schon jetzt vermisst er das Terminal A.

Was macht den Zauber des Flughafens Tegel aus? Pilot Carlo Mittelstaedt muss es wissen. Er landet seit mehr als 20 Jahren hier.

Berlin. Als Flugschüler landete Carlo Middelstaedt an einem Abend im Dezember 1999 zum ersten Mal in Berlin-Tegel. Inzwischen ist er seit 20 Jahren Pilot für die Lufthansa und fliegt aktuell den Airbus A320. Der 43-Jährige lebt mit seiner Frau und drei Kindern in Berlin – und der Flughafen Tegel ist ihm nicht nur als Pilot ans Herz gewachsen.