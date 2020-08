Neue Wege durch das Jüdische Museum

In der neuen Dauerausstellung des Jüdischen Museums lockt im Themenraum „Gebot und Gebet“ eine Rauminstallation zum Schabbat – es ist die heilige Zeit der Ruhe und Kontemplation.

Die neue Dauerausstellung widmet sich der Geschichte der Juden in Deutschland. Im Gespräch mit Chefkuratorin Cilly Kugelmann.

Berlin. Chefkuratorin Cilly Kugelmann hat mit ihrem 20-köpfigen Team die neue Dauerausstellung im Libeskind-Bau des Jüdischen Museums vorbereitet. Auf 3500 Quadratmetern wird ab Sonntag die Geschichte der Juden in Deutschland vom Mittelalter bis in die Gegenwart gezeigt. Im Mittelpunkt steht die Beziehung von Juden zu ihrer christlichen und zunehmend säkularen Umwelt. Die vorherige Dauerausstellung war seit Eröffnung des Museums im Jahr 2001 zu sehen und hatte bis zur Schließung im Dezember 2017 mehr als elf Millionen Besucher. Seither wurde an der neuen Ausstellung gearbeitet, die der Bund mit 18,6 Millionen Euro finanzierte. Die deutsch-israelische Historikerin Cilly Kugelmann hat das Museum seit Gründung begleitet, bis Anfang 2017 war sie Programmdirektorin und stellvertretende Direktorin.