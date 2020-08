Parteien Berliner Linke will "Kapitalismus an die Kette legen"

Berlin. Als Konsequenz aus der Corona-Krise will die Berliner Linke den Sozialstaat ausbauen und den Rückzug des Staates aus vielen Bereichen der Daseinsvorsoge stoppen. Nötig sei eine "sozial-ökologische Transformation aus der Krise heraus", sagte die Landesvorsitzende Katina Schubert am Samstag auf einem Parteitag in Neukölln. Deutschland brauche einen "Deal", "der die Klima- und Beschäftigungskrise gleichermaßen in den Fokus nimmt, die Produktionsweise klimagerecht umstellt und die Arbeitszeit mit Lohnausgleich verkürzt", sagte die Politikerin.

"Wir müssen also nichts weniger, als den Kapitalismus an die Kette legen und dann überwinden", unterstrich Schubert. Genau dafür sei die Linke da. "Wir sind dafür da, dass alle Menschen ein Zuhause haben, dass sie gute Arbeit haben, wenn sie das möchten, dass sie gesund leben können. Dass saubere Luft, reines Wasser und ausreichende Frei- und Grünflächen kein Privileg der Reichen, sondern Gemeingut für alle sind."