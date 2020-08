"Junge Eltern sind für Firmen unverzichtbar"

In diesem Sommer ist vieles anders als in den letzten Jahren. Der Beginn der Sommerferien hat vielleicht nicht die grenzenlose Freude bei Schülerinnen und Schülern ausgelöst, wie es sonst der Fall ist. Viele Eltern haben gespannt und gleichzeitig unsicher auf den Beginn des neuen Schuljahres geblickt. Die ersten Wochen haben gezeigt: Von Normalität sind wir noch weit entfernt, und die ersten Einrichtungen in Berlin mussten coronabedingt schon wieder schließen.

Befeuert wird die Unsicherheit in diesen Tagen auch von den Meldungen über die steigenden Zahlen von Neuinfektionen weltweit. Das Auswärtige Amt warnt vor Reisen in beliebte Urlaubsregionen wie Spanien. Niemand weiß, wie sich die Zahlen in den nächsten Wochen entwickeln werden, was das für Schulen und Kitas und damit für Arbeitnehmer und Arbeitgeber bedeuten wird.

Das Ziel: Schulen und Kitas trotz R-Wert offen zu halten

Schon jetzt kann man mit Fug und Recht sagen, dass die eingeschränkte Öffnung von Bildungseinrichtungen für viele Kinder eine Katastrophe ist. Nicht weniger dramatisch ist eine solche Situation für die berufstätigen Eltern, die ihre Kinder zu Hause betreuen oder unterrichten müssen. Deren Doppelbelastung bekommen dann auch die Unternehmen zu spüren, die eigentlich gemeinsam mit den Beschäftigten den Wiederaufschwung anpacken wollen. Ihnen fehlen wertvolle Arbeitskräfte und jegliche Planungssicherheit.

Stefan Schröter ist Berliner Landesvorsitzender von Familienunternehmer e.V. und Geschäftsführer der Firma ODS

Foto: Michael Setzpfandt

Eine bundesweite Umfrage unter den Mitgliedern unseres Verbands zeigt die schwierige Lage für Beschäftigte und Unternehmer: In 58 Prozent der Firmen sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wegen der fehlenden Kinderbetreuung nicht oder nur teilweise einsetzbar. In der Hälfte der Betriebe führt das zu zum Teil erheblichen Einschränkungen im Betriebsablauf. Diese fatale Situation betrifft uns alle: Denn sie bremst die Erholung unserer Wirtschaft spürbar aus.

Besonders alarmierend an diesen Zahlen ist übrigens, dass in fast allen betroffenen Firmen Kurzarbeit herrscht und den Unternehmern trotzdem die einschränkte Einsetzbarkeit von Eltern auffällt. Was bedeutet das? Solange berufstätige Eltern nicht planbar ihrer Arbeit nachgehen können, weil sie immer wieder zu Hause ihre Kinder betreuen oder sogar unterrichten müssen, wird es in sehr vielen Unternehmen keinen Regelbetrieb geben.

Der Berliner Senat muss dringend handeln: Gemeinsam mit den Leitungen von Schulen und Kitas sind Konzepte für eine umfassende Unterrichtsversorgung beziehungsweise Kinderbetreuung zu erarbeiten. Die Einrichtungen müssen auf alle denkbaren Szenarien vorbereitet sein: Normalbetrieb, hybrider Unterricht und digitales Homeschooling.

Das klare Ziel muss sein, dass auch bei neuen Infektionsausbrüchen oder steigendem R-Wert der Schul- und Kitabetrieb nicht wieder eingestellt werden muss. Eine entscheidende Voraussetzung dafür sind ausreichend Räumlichkeiten, die es möglich machen, die Hygiene- und Schutzmaßnahmen einzuhalten. Da diese naturgemäß nicht ad hoc überall verfügbar sein werden, sind insbesondere Konzepte für digitales Homeschooling nötig, die über den sporadischen E-Mail-Austausch hinausgehen.

Denn in den vergangenen Monaten wurden uns die Mängel an vielen Schulen schmerzlich vor Augen geführt. Wir wussten bereits, dass Deutschland beim Thema Digitalisierung hinterherhinkt. An vielen Schulen fehlt es an digitaler Infrastruktur, Lehrkräfte sind nicht ausreichend auf das digitale Arbeiten vorbereitet gewesen und digitale Lehrkonzepte sind auch kaum vorhanden.

Zwar hatten sich der Bund und die Länder 2019 auf den „Digitalpakt Schule“ geeinigt. Ab mehr als ein Jahr danach fließen die Mittel aus dem 5,5-Milliarden-Euro-Topf nur langsam ab. Mehr Tempo ist gefragt. Es braucht flächendeckend Plattformen und Clouds. Auch müssen Lehrkräfte Weiter- und Ausbildungen erhalten, um digitale Medien in ihrem Unterricht einsetzen zu können. Es darf nicht sein, dass wir die Zukunft einer Generation verspielen, weil Schulen nicht auf das digitale Zeitalter vorbereitet sind.

Zweiter Shutdown wäre verheerend

Viele Eltern sind nach den letzten Monaten am Ende ihrer Kräfte. Kinder, die ihre Freunde und Klassenkameraden über Wochen nicht gesehen haben, sehnen sich nach ein bisschen Schulroutine. Es wäre verheerend, wenn es zu einem erneuten Shutdown kommen würde.

Es ist die Verantwortung jedes Einzelnen, seinen Teil dazu beizutragen, dass dies nicht passiert. Aber es liegt vor allem in der Verantwortung der Politik, alles dafür zu tun, dass Eltern, Arbeitnehmer und Arbeitgeber nicht noch einmal in die Situation der vergangenen Monate gebracht werden. Ab Oktober droht der deutschen Wirtschaft eine riesige Insolvenzwelle. Damit nicht unnötig viele Unternehmen mitgerissen werden, sind die Verfügbarkeit und das Know-how junger Eltern für die Firmen unverzichtbar.