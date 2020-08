Autofahrerin erfasst Fußgänger: Mann stirbt im Krankenhaus

Berlin. Eine 77-Jährige hat einen Fußgänger auf einer Ampelkreuzung in Berlin-Spandau mit ihrem Wagen erfasst. Nach dem Unfall am Donnerstagvormittag starb der gleichaltrige Mann am Nachmittag im Krankenhaus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Polizei ermittle noch, wie die Ampel der Kreuzung Am Juliusturm Ecke Carl-Schurz-Straße im Moment des Unfalls geschaltet gewesen sei, sagte ein Sprecher. Ein Seelsorger betreute zwei Zeugen, die den Unfall gesehen hatten. Ein weiterer Zeuge wollte sich selbst in ärztliche Behandlung begeben. Die Straße Am Juliusturm war zwischen Falkenseer Platz und Breite Straße vorübergehend gesperrt.

( dpa )