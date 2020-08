Geisel attackiert Senatorin Günther wegen Parkgebühren

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) hat Pläne von Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) zur Erhöhung der Parkgebühren scharf zurückgewiesen. Sie seien "in höchstem Maße sozial unausgewogen", erklärte Geisel am Freitag. Günthers Entwurf enthalte keinerlei Regelungen zur sozialen Abfederung für Menschen, die im Schichtdienst arbeiten und auf ihr Auto angewiesen seien. Günther will die Gebühren in Zonen mit Parkraumbewirtschaftung von ein bis drei auf zwei bis vier Euro die Stunde anheben. Geisel geht es nach eigenen Worten um Ausnahmen für Polizisten und Feuerwehrleute, aber auch um andere Berufsgruppen.

( dpa )