Brandenburg feiert 30 Jahre Einheit an 30 Tagen

Potsdam. Mit einem völlig neuen Konzept feiert Brandenburg wegen der Corona-Pandemie 30 Jahre Deutsche Einheit. Ursprüngliche Pläne bei denen das Land als Gastgeber des bundesweiten Festes mit 500 000 Besuchern gerechnet hatte, konnten nicht umgesetzt werden, sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Freitag in Potsdam zum Ablauf der Feierlichkeiten. Nun werde das Jubiläumsjahr an 30 Tagen in der Landeshauptstadt ab dem 5. September mit unterschiedlichsten Aktionen und Teilnehmern begangen.

Die Besucher sollen unter Einhaltung der Hygienebedingungen und entsprechend ihrer Interessen die unterschiedlichen Präsentationen auf einem Kurs durch die Stadt laufend erkunden. Dabei sind etwa die anderen 15 Bundesländer. Der Festakt zum Einheitsjubiläum läuft am 3. Oktober in der Potsdamer Metropolishalle mit stark reduzierter Gästezahl.