Parken soll in Berlin bald teurer werden.

Die Parkgebühren in Berlin sollen zeitnah steigen. Ausnahmen für Polizei, Feuerwehr und Ordnungsamt wird es nicht geben.

Nach Spitzentreffen Parkgebühren in Berlin sollen zeitnah erhöht werden

Berlin. Die Parkgebühren in Berlin sollen in Kürze erhöht werden. Darauf verständigten sich Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller, Innensenator Andreas Geisel, Senatskanzleichef Christian Gaebler (alle SPD) und Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) bei einem Treffen am Donnerstag. „Die Verordnung soll zeitnah beschlossen werden“, sagte Günthers Sprecher Jan Thomsen. Zunächst würden jedoch noch „einige vertiefende Gespräche“ geführt.

Nichts wird es in diesem Zusammenhang mit Sonderregelungen für die Beschäftigten von Polizei, Feuerwehr und Ordnungsamt. „Ausnahmen für einzelne Berufsgruppen innerhalb der Parkgebühren-Ordnung sind vom Tisch“, sagte Thomsen. Dieser Punkt hatte zuvor zu einer zähen Auseinandersetzung zwischen der Innenverwaltung und Günthers Haus geführt. Ursprünglich sollten die Parkgebühren in Berlin bereits 2019 je Tarifbereich um einen Euro pro Stunde steigen. Statt ein bis drei Euro sollen zwei bis vier Euro fällig werden.

Innensenator Geisel hatte dagegen jedoch seit November einen Vorbehalt angemeldet. Der Sozialdemokrat hatte Ausnahmen für Mitarbeiter im Schichtdienst bei Polizei, Feuerwehr und Ordnungsamt gefordert. Die Grünen lehnten dies unter Verweis auf das Gleichbehandlungsgebot ab. Geisel blockiere mit seiner Haltung die Gebührenerhöhung, hatte der verkehrspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion Harald Moritz kritisiert.