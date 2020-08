Die Polizei untersucht an der Alboinstraße das Unfallauto des Amokfahrers. An der Motorhaube hängt ein Motorrad fest.

Berlin. Der Anruf erreichte die Polizei am Dienstagvormittag. Ein „verwirrter Mann“ schreie in der Kögelstraße in Reinickendorf herum. Auch am Nachmittag beschwerten sich Anwohner über einen Mann, der auf einem Friedhof in der Nähe der Kögelstraße herumschreie. Als die Beamten eintrafen, fanden sie den Mann jedoch nicht – und zogen wieder ab.