Bei der Polizei wurde bereits 42-mal eingebrochen

In der Polizeihalle an der Belziger Straße stehen Fahrzeuge, die Beweismittel sind.

Das Sicherstellungsgelände an der Belziger Straße wird aufgrund von Sicherheitsmängeln nun komplett geschlossen.

Auf den beiden Sicherstellungsgeländen der Polizei an der Cecilienstraße in Biesdorf und der Belziger Straße in Schöneberg ist seit dem Jahr 2011 insgesamt 42-mal eingebrochen worden. Das geht aus einer Antwort der Innenverwaltung auf eine parlamentarische Anfrage des SPD-Abgeordneten Tom Schreiber hervor, die der Berliner Morgenpost vorab vorliegt.