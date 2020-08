Pokalerfolg als Trostpflaster: Altglienicke will Durchmarsch

Berlin. Fußball-Regionalligist VSG Altglienicke will als Final-Neuling im Endspiel um den Berliner Landespokal gleich in die erste DFB-Pokalrunde durchstarten. "Ich liebe Pokalspiele, weil es spannende Spiele sind", sagte Trainer Karsten Heine in einer Videokonferenz am Donnerstag vor dem Duell mit Titelverteidiger und Ligakonkurrent Viktoria 89 am Samstag (16.45 Uhr/ARD).

Für Heine, der als Trainer auch schon für die beiden derzeitigen Berliner Bundesligisten 1. FC Union und Hertha BSC gearbeitet hat, wäre ein Sieg im Berliner Landespokal-Finale und der damit verbundene Einzug in die erste DFB-Pokalrunde gegen den Bundesligisten 1. FC Köln (11. bis 13. September) auch ein Trostpflaster für den am grünen Tisch verpassten möglichen Aufstieg in die 3. Liga.

Und auch wenn der 65-Jährige noch nicht an ein mögliches Duell mit Köln denkt ("Befassen uns nicht mit Dingen, die in den Sternen stehen"), schwärmte Heine von dem Reiz des Pokals. "Es ist spannend, wenn Du der kleinere Verein bist und einen Bundesligisten rauskegeln kannst."

Diese spannenden Erfahrungen hatte Heines Trainerkollege Benedetto Muzzicato bereits im Vorjahr gemacht. Vor einem Jahr schied der zweimalige deutsche Meister von 1908 und 1911 knapp mit 0:1 gegen den späteren Bundesliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld aus. "Gegen Traditionsclubs möchte man einfach spielen", sagte Muzzicato und hofft auf eine Wiederholung im Jahnsportpark.

Zur Motivation und Einstimmung auf das Endspiel, das aufgrund der Coronavirus-Pandemie ohne Zuschauer ausgetragen wird, bemüht Heine die "angenehme Erinnerung" an das jüngste Duell der beiden Finalisten. Beim 3:2-Erfolg in der Regionalliga am 2. November 2019 "spielten wir 80 Minuten in Unterzahl." Die Teams haben sich allerdings auch durch die Corona-Krise verändert.

Die Motivation aber bleibt gleich. "Unser Saisonziel war und ist, Berliner Pokalsieger zu werden", hatte Heine nach dem imposanten 5:1-Erfolg im Halbfinale gegen den Regionalliga-Konkurrenten BFC Dynamo gesagt, schränkte aber auch ein: "Wir wollen zeigen, was wir können. Wenn der Gegner dann besser ist, dann ist es so."

Beide Mannschaften müssen im Finale auf wichtige Spieler verzichten. Heine beklagt neben den Langzeitverletzten den Ausfall von Berk Inaler. Viktorias Trainer Muzzicato bedauert besonders das Fehler von Stürmer Philipp Müller, den der Coach als Gamechanger bezeichnete. Auch der Einsatz von Sturmkollege Moritz Seiffert und Abwehrspieler Tobias Gunte ist offen.