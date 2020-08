Berlin: Kfz-Zulassung ab Ende September wieder innerhalb einer Woche

Die Kfz-Zulassungsstelle in der Jüterboger Straße.

Berlin. Die An- und Abmeldung von Fahrzeugen soll Ende September wieder innerhalb einer Woche möglich sein. Das sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. Derzeit arbeiten jeweils 80 Mitarbeiter der Zulassungsstellen an Sonnabenden, um den Bearbeitungsstau abzuarbeiten.

Durch die Corona-Einschränkungen hatte sich die Bearbeitungszeit von zwei bis drei Arbeitstagen auf derzeit acht Wochen erhöht. „Die gegenwärtigen Wartezeiten sind nicht akzeptabel“, räumte Geisel ein. 55.000 Vorgänge sind derzeit nicht bearbeitet. Die Verwaltung arbeite auch an einer erleichterten digitalen an- und Abmeldung. Ab dem 10. September soll sie Privatpersonen möglich sein, auch wenn sie nicht, wie bislang gefordert, über einen digitalen Personalausweis verfügen.

Erheblich Erleichterungen sollen auch durch die Öffnung der digitalen An- und Abmeldung für gewerbliche Autohändler erreicht werden. Dafür fehlt allerdings die Zustimmung des Bundesverkehrsministers.

Lesen Sie auch:

Wird künftig leichter online erreichbar sein: Die Kfz-Zulassungsstelle in der Jüterboger Straße.

Foto: Reto Klar

Bürgeramt, Kfz-Zulassung: So soll das Chaos gelöst werden