Blinder Passagier auf Flixbus-Heck auf Autobahn gestoppt

Berlin. Er saß betrunken am Heck eines Flixbusses: In Berlin ist ein blinder Passagier (28) bei einem brenzligen Manöver auf der Stadtautobahn gestoppt worden - er hat sich unter anderem eine Anzeige wegen Schwarzfahrens eingehandelt. Das Ganze war sehr gefährlich: Autofahrer mussten nach Angaben der Polizei scharf bremsen, um den Mann auf dem Fahrradgepäckträger nicht zu gefährden. Der Träger war nur für 75 Kilo zugelassen.

Wie lange und warum der 28-Jährige am dort saß, war unklar. Auch, wohin der Bus unterwegs war und was der Busfahrer dazu gesagt hat, war zunächst nicht bekannt. Ein Abschleppunternehmen brachte den Bus am frühen Mittwochnachmittag zum Stehen, wie die Polizei am Donnerstag schilderte. Das Foto machte der Abschleppdienst.

"Eine Kommunikation mit dem Mann war kaum möglich, da er stark alkoholisiert war", sagte ein Mitarbeiter des Social-Media-Teams der Polizei, die das Bild ins Internet stellte. Auf dem Foto ist zu sehen, wie ein Mann nahe der Ausfahrt Richtung Tegel und Hamburg auf dem Fahrrad-Gepäckträger sitzt - mit nacktem Oberkörper, als wäre es eine Bank im Park.

Randnotiz: Das Fahrrad auf dem Bild gehörte nicht zu ihm. Das Ganze hat Konsequenzen. Der Mann bekommt nun eine Anzeige wegen der Erschleichung von Leistungen und eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehrs.