Verfassungsgericht Brandenburg verhandelt das Paritätsgesetz

Das Schild am Eingang zum Verfassungsgericht des Landes Brandenburg.

Potsdam. Vor dem Landesverfassungsgericht hat am Donnerstag die mündliche Verhandlung über das Brandenburger Paritätsgesetz begonnen. Das Gesetz verpflichtet die Parteien, bei künftigen Landtagswahlen ihre Kandidatenlisten abwechselnd mit Frauen und Männern zu besetzen. So soll der Anteil der Frauen im Landtag erhöht werden. Dagegen hatten die NPD, die AfD und vier AfD-Parteimitglieder Verfassungsbeschwerde eingelegt, weil sie den Grundsatz der Freiheit der Wahl verletzt sehen. Das Gericht wollte am Donnerstag noch keine Entscheidung verkünden.

Mitte Juli hatte das Landesverfassungsgericht Thüringen das dortige Paritätsgesetz nach einer Klage der AfD gekippt. Das Gesetz beeinträchtige das Recht auf Freiheit und Gleichheit der Wahl sowie das Recht der politischen Parteien auf Betätigungsfreiheit, Programmfreiheit und Chancengleichheit, erklärten die Richter. Die AfD hatte argumentiert, dass die zwingende paritätische Besetzung der Kandidatenlisten die Parteien in ihrer Freiheit beschränke, selbst über die Kandidaten für Landtagswahlen zu entscheiden.