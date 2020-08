Weltkriegsbombe in Spremberg wird entschärft

Spremberg. Eine 50-Kilogramm-Weltkriegsbombe wird am heutigen Donnerstag (ab 10.00 Uhr) in Spremberg entschärft. Dafür müssen nach Angaben der Stadtverwaltung 1400 Bewohner ihre Wohnungen verlassen. Betroffen sind auch 98 Bewohner eines Pflegeheims. Zeitweise wird möglicherweise Strom, Gas und Wasser abgeschaltet. Ein Sperrkreis wird eingerichtet. Für Bürger, die nicht bei Verwandten, Bekannten oder Freunden unterkommen können, steht ein Ausweichquartier bereit. Der Sprengkörper war am Montag in einem Gartengrundstück entdeckt worden.

( dpa )