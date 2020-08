Frau wird bei Unfall in Auto eingeklemmt und stirbt

Rangsdorf. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 10 ist eine Frau ums Leben gekommen. Die 48-Jährige fuhr am Dienstagabend Richtung Frankfurt/Oder, als sie zwischen den Anschlussstellen Genshagen und Rangsdorf (Teltow-Fläming) aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit der Schutzplanke kollidierte. Nach Polizeiangaben vom Mittwoch wurde die Autofahrerin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Sie erlitt dadurch so schwere Verletzungen, dass sie noch am Unfallort starb. Für die Unfallaufnahme und Bergung musste die Richtungsfahrbahn zeitweise gesperrt werden.

( dpa )