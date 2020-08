Bessin: Neuwahl für AfD-Fraktionsvorsitz ist nicht geplant

Potsdam. Die Brandenburger AfD-Landtagsabgeordnete Birgit Bessin sieht nach dem endgültigen Rücktritt von Andreas Kalbitz als Fraktionsvorsitzender keinen Grund zur Eile für eine Neuwahl. "Kommenden Dienstag bei der regulären Sitzung der Fraktion ist es nicht geplant", sagte Bessin am Mittwoch auf dpa-Anfrage. Sie ist eine von drei stellvertretenden Vorsitzenden.

An dem Tag werde sich die Fraktion auf die Landtagssitzungen in der Woche vorbereiten, sagte Bessin. Außerdem sei die Entscheidung des Berliner Landgerichts an diesem Freitag zum Eilantrag von Kalbitz Thema. Dieser geht gegen die Entscheidung des AfD-Bundesvorstandes vom Mai vor, der seine Parteimitgliedschaft mit knapper Mehrheit für nichtig erklärt hatte. Nach interner Kritik an seinem Führungsstil war Kalbitz am Dienstag von seinem Amt zurückgetreten. Bessin betonte, sie werde nicht als Vorsitzende kandidieren.