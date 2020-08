Sarmad A. - Anwohner riefen schon am Vormittag die Polizei

Sarmad A, der Attentäter von der Berliner Stadtautobahn A100 soll schon am Dienstagmorgen auffällig gewesen sein. Anwohner der Kögelstraße in Reinickendorf, wo A. lebt, berichteten der Berliner Morgenpost, dass der 30-jährige schon seit 7 Uhr "unter Strom" gestanden habe und "schreiend" und "wie betend" die Straße auf und ab belaufen sei. Mehrere Angestellte umliegender Firmen riefen die Polizei.

Einer von ihnen sagte, es gebe zwar "einige Verrückte hier", die Polizei habe er jedoch nie zuvor alarmiert. Doch das Verhalten von Sarmad A. sei ihm in besonderer Weise alarmierend vorgekommen. Warum, konnte er aber nicht sagen.

Die Polizei soll gegen 11 Uhr eingetroffen sein, zu dem Zeitpunkt sei der Mann aber wieder im Haus verschwunden sein, hieß es am Mittwoch vor Ort. Später habe er an seinem Auto Kofferraum und Motorhaube geöffnet und daran "herumgetüftelt", berichten Anwohner. Irgendwann habe er in seinen Schlüssel in die Luft gereckt, während er "so etwas wie Gebete" aufsagend die Straße auf und ab gelaufen sei. Zudem habe er sich an einer öffentlichen Pumpe Gesicht und Hände gewaschen.

Angestellte einer Firma berichten zudem, dass Sarmad A. gegen 16 Uhr in einer Pizzeria gesessen habe. Gegen 18.50 Uhr begann er dann seinen Anschlag auf der A100.

Die Polizei bestätigte die Darstellungen der Anwohner auf Nachfrage. Die Einsatzkräfte hätten den Mann vor Ort allerdings nicht mehr angetroffen.

