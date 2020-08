Corona-Infektion in Wittenberge: Tests gestartet

Wittenberge. An einer Grundschule und einer Kindertagesstätte in Wittenberge (Prignitz) haben die Corona-Tests von insgesamt mehr als 500 Kindern und Beschäftigten begonnen. Am Vormittag wurden bereits 130 Menschen an mobilen Teststationen vor den Einrichtungen getestet, wie der Kreis am Mittwoch mitteilte. Sie werden demnach von 16 Mitarbeitern betreut, dazu gehörten Ärzte, Angestellte des Gesundheitsamtes und des Rettungsdienstes sowie Mitarbeiter des Brand- und Katastrophenschutzes.

Die Elblandgrundschule und die AWO-Kita "Haus der kleinen Strolche" waren am Dienstag vorsorglich geschlossen worden, weil eine Familie mit ihren Kindern, die die Einrichtungen besucht hatte, positiv auf das Virus getestet wurde.

Auch ein Gymnasium in Frankfurt (Oder) musste schließen, weil es sowohl unter den Schülern als auch unter den Lehrern jeweils einen positiven Corona-Fall gab. Alle 860 Schüler des Karl-Liebknecht-Gymnasiums seien am Dienstagmorgen nach Hause geschickt worden, bestätigte Schulleiter Torsten Kleefeld. Mehr als 300 Menschen sollen nach Angaben der Stadt in den kommenden Tagen getestet werden.