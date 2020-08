Amokfahrt auf der A100 - Was wir bisher wissen

Berlin. Am Dienstagabend hat ein 30-jähriger Mann auf der A100 drei Unfälle verursacht. Dabei rammte er mehrere Fahrzeuge. Danach drohte er mit einem vermeintlich „gefährlichem Gegenstand“. Der Mann wurde festgenommen. Die Behörden gehen von einem Anschlag aus.

Was ist passiert: Am Dienstagabend haben sich auf der Stadtautobahn A100 gegen 18.30 Uhr drei Unfälle in Wilmersdorf, Schöneberg und Tempelhof ereignet. Ein Autofahrer rammte mit seinem Opel Astra mehrere Fahrzeuge, darunter drei Motorräder. An der Ausfahrt Alboinstraße in Tempelhof kam der Fahrer zum Stehen. Er bedrohte die Polizisten mit einem vermeintlich gefährlichen Gegenstand, der sich in einer Kiste befinden sollte. Der Mann wurde festgenommen.

Geschahen die Unfälle mit Absicht: Die Polizei geht davon aus, dass der Opel-Fahrer die Unfälle absichtlich verursacht hat. Die Behörden vermuten nach den bisherigen Erkenntnissen einen Anschlag.

Wer ist der Unfallfahrer: Bei dem festgenommenen Mann handelt es sich um einen 30 Jahre alten Iraker. Er ist der Polizei bereits bekannt. In der Vergangenheit soll der Mann in einer psychiatrischen Klinik behandelt worden sein.

Gab es Verletzte: Sechs Menschen wurden bei den Unfällen auf der A100 verletzt, drei von ihnen schwer. Darunter sind auch ein Motorrad- und ein Rollerfahrer, der reanimiert werden musste, sowie eine Familie.

Was ist der Hintergrund der Unfälle: Zurzeit schließt die Polizei weder einen politischen, noch einen religiösen Hintergrund aus. Aber auch psychische Probleme des Mannes seien denkbar, heißt es seitens der Polizei. Der Staatsschutz ermittelt.

Womit drohte der Amokfahrer: Nachdem der Autofahrer an der Ausfahrt Alboinstraße aus seinem Opel Astra gestiegen war, stellte er eine Munitionskiste auf sein Autodach. Er drohte damit, dass „alle sterben“ würden, wenn sich ihm Polizisten näherten. Nach seiner Festnahme untersuchten Kriminaltechniker die Kiste. Sie erwies sich als harmlos und enthielt lediglich Werkzeug.

Wo und wann haben sich die Unfälle ereignet: Die Unfälle ereigneten sich gegen 18.30 Uhr in Wilmersdorf, Schöneberg und Tempelhof auf der A100. In Höhe Innsbrucker Platz fuhr der 30-Jährige einen Rollerfahrer um. An der Ausfahrt Alboinstraße in Tempelhof kam der Unfallfahrer schließlich zum Stehen.