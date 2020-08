Stadtautobahn A100 - Unfälle und Polizeieinsatz sorgen für lange Staus.

Die Sperrung an der Alboinstraße. In einem der Fahrzeuge wurde laut Polizei ein verdächtiger Gegenstand gefunden.

Ein Autofahrer hat am Dienstagabend auf der Stadtautobahn A100 mehrere Unfälle offenbar absichtlich verursacht. Die A100 wurde nach drei Unfällen zwischen Tempelhofer Damm und Detmolder Straße gesperrt. Dadurch entstanden lange Staus. Laut rbb gab es bei den Unfällen mehrere Verletzte.

Die Polizei twitterte am Abend, dass ein Autofahrer in mehrere Unfälle verwickelt gewesen sei. Nachdem sein Auto stand, habe er behauptet, dass sich darin ein gefährlicher Gegenstand befinde. Der Mann wurde festgenommen, die Spezialisten vom LKA waren im Einsatz.

Die Experten untersuchten dabei auch eine Munitionskiste, in der allerdings Werkzeug gefunden wurde. Dennoch werde der Wagen weiter untersucht. Erste Einsatzkräfte wurden laut einer Sprecherin der Polizei gegen 22 Uhr abgezogen, der Einsatz laufe aber noch.

Wie Polizeisprecher Thilo Cablitz der Berliner Morgenpost sagte, habe der festgenommene Mann die drei Verkehrsunfälle auf dem Stadtring offenbar absichtlich verursacht. Die Polizei prüfe nun den genauen Hergang der Ereignisse. Der Mann sei bereits polizeibekannt.

Am Abend übernahm der Staatsschutz die Ermittlungen, weil eine politische Tatmotivation nicht ausgeschlossen werden könne. Das liege an Verhalten und Äußerungen des Tatverdächtigen bei der Festnahme, hieß es. Cablitz: "Aufgrund unserer Erkenntnisse zu der Person spricht einiges für einen psychischen Ausnahmezustand des Tatverdächtigen." Nach Informationen der Berliner Morgenpost war der Tatverdächtige in der Vergangenheit bereits psychisch auffällig.

Die Polizei untersuchte auch eine Kiste, die in dem Auto gefunden wurde.

Foto: Morris Pudwell

Mehrere Unfälle auf der Stadtautobahn A100

Zunächst hatte die VIZ einen Unfall Richtung Neukölln gemeldet. Die Stadtautobahn sei zwischen Detmolder Straße und Wexstraße gesperrt. Etwa eine halbe Stunde später meldete sie einen weiteren Unfall zwischen Sachsendamm und Alboinstraße in gleicher Fahrtrichtung, der ebenfalls zu einer Sperrung führte. Hier musste die Feuerwehr anrücken, wie sie über Twitter mitteilte. Kurz nach 19 Uhr hatte sich bereits ein Stau Richtung Neukölln bis Dreieck Funkturm gebildet. Die Passierdauer lag bei 45 Minuten.

Die dritte Sperrung wurde wenig später bekannt, dieses Mal Richtung Wedding ab Tempelhofer Damm. Auch im Bereich des Kreuzes Schöneberg sowie auf dem Sachsendamm bildeten sich lange Staus, so die VIZ. Gegen 19.45 Uhr musste dann auch der Tunnel Britz Richtung Wedding gesperrt werden.

Die Polizei sperrte die A100.

Foto: Thomas Peise

Um 20.15 Uhr meldete die VIZ folgende Sperrungen:

Richtung Wedding (Nord) ab Dreieck Neukölln bzw. Tempelhofer Damm bis Detmolder Straße

Richtung Neukölln (Süd) ab Detmolder Straße bis Tempelhofer Damm

Demnach sollten die Sperrungen noch mindestens zwei Stunden dauern, also bis nach 22 Uhr. Auch der Sachsendamm war in beiden Richtungen gesperrt. Die BVG-Busse M36, 106 und 248 fuhren in diesem Bereich nicht mehr.

Polizei und Feuerwehr waren im Großeinsatz.

Foto: Thomas Peise

Kurz vor 21 Uhr betrugen die Stauzeitenm laut VIZ:

A100 Richtung Wedding: +25 Minuten

A103 Richtung Schöneberg: +35 Minuten

Tempelhofer Danmm Richtung Süden: +50 Minuten

Sachsendamm Richtung Tempelhof: +25 Minuten

Die Sperrungen der A100 am Dienstagabend kurz nach 21 Uhr.

Foto: VIZ Berlin

