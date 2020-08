Stadtautobahn A100 Berlin: Staatsanwaltschaft: Unfälle waren islamistischer Anschlag

Spuren der Verwüstung am Rand der A100.

Beamte der Polizei sichern Spuren am Täterfahrzeug.

Autofahrer sitzen stundenlang in ihren Fahrzeugen fest. Sie werden vom Roten Kreuz versorgt.

Feuerwehr und Polizei rücken zu einem stundenlangen Großeinsatz an.

Sperrung der A100 an der Alboinstraße. Der Unfallfahrer drohte mit einer verdächtigen Kiste. Kriminaltechniker untersuchen den Pkw (hinten, M).

Berlin. Der Staatsschutz ermittelt in Berlin gegen einen Mann, der am frühen Dienstagabend auf der A100 offenbar absichtlich drei Unfälle verursacht und dann mit einem „gefährlichen Gegenstand“ in einer Munitionskiste gedroht hat. Er wurde festgenommen. Die Behörden gehen mittlerweile von einem Anschlag aus.

Nach Informationen der Berliner Morgenpost handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um den Iraker Sarmad A. Der 30-Jährige ist der Polizei wegen kleinerer Delikte bekannt. Der Staatsschutz ermittelt - eine politische oder religiöse Tatmotivation könne nicht ausgeschlossen werden, aber auch psychische Probleme seien denkbar, sagte Polizeisprecher Thilo Cablitz.

Generalstaatsanwaltschaft vermutet islamistische Tat