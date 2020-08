A100 in Berlin - Staatsanwaltschaft: Täter machte Jagd auf Motorradfahrer

Bei der Autoattacke am Dienstagabend auf der innerstädtischen Autobahn 100 in Berlin hat es sich mutmaßlich um einen islamistischen Anschlag gehandelt. Der Mann sei dringend verdächtig, vorwiegend auf Motorradfahrer "Jagd gemacht zu haben", sagte der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft, Martin Steltner. Bei dem Angriff wurden sechs Menschen zum Teil schwer verletzt.

Autoangriff in Berlin mutmaßlich islamistischer Anschlag

Stadtautobahn Mutmaßlicher Attentäter Sarmad A. kommt in die Psychiatrie

Auf der Berliner Stadtautobahn A100 hat ein Autofahrer am Dienstagabend absichtlich mehrere Zusammenstöße herbeigeführt. Dabei wurden sechs Menschen verletzt .

hat ein Autofahrer am Dienstagabend herbeigeführt. Dabei wurden . Die Staatsanwaltschaft geht von einem islamistischen Anschlag aus. Der Mann habe Jagd auf andere Verkehrsteilnehmer, vornehmlich Motorradfahrer, gemacht.

aus. Der Mann habe Jagd auf andere Verkehrsteilnehmer, vornehmlich Motorradfahrer, gemacht. Der Haftrichter ordnete am Mittwochabend die vorläufige Unterbringung des Mannes in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung des Maßregelvollzugs an.

Berlin. Der Staatsschutz ermittelt in Berlin gegen den Mann, der am frühen Dienstagabend auf der A100 offenbar absichtlich drei Zusammenstöße verursacht und dann mit einem „gefährlichen Gegenstand“ in einer Munitionskiste gedroht hat. Er wurde festgenommen. Die Behörden gehen mittlerweile von einem islamistisch motivierten Anschlag aus.

Nach Informationen der Berliner Morgenpost handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um den Iraker Sarmad A. Der 30-Jährige ist in Bagdad geboren und irakischer Staatsbürger. Er sei seit 2018 als Verdächtiger mehrerer Körperverletzungen und eines Angriffs auf Vollstreckungsbeamte erfasst, sagte Generalstaatsanwältin Margarete Koppers am Mittwoch im Rechtsausschuss des Abgeordnetenhauses.