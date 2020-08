Ein Mann mit neuem Kennzeichen an der Kfz-Zulassungsstelle an der Jüterboger Straße.

Verkehr Digitale Kfz-Zulassung wird in Berlin kaum genutzt

Trotz erschwerter Zugangsmöglichkeiten und langer Wartezeiten wird die digitale An- oder Abmeldung von Autos selten genutzt. Im vergangenen Jahr nutzten 909 Besitzer die digitalen Möglichkeiten der Anmeldestelle („iKfz“), im ersten Halbjahr dieses Jahres waren es bereits 3800 – in manchen Wochen wickelt die Behörde allerdings bis 10.000 Vorgänge ab. „Die abgewickelten Online-Vorgänge stellen bislang nur einen kleinen, aber stetig wachsenden Anteil des Gesamtvolumens der zulassungsbezogenen Anträge dar“, heißt es in der Antwort der Innenverwaltung auf eine Anfrage der FDP und liefert die Gründe dafür gleich mit: Potenzielle Anmelder benötigen einen freigeschalteten elektronischen Personalausweis und ein Lesegerät. Doch darüber verfügen bislang nur weniger Berliner.