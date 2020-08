Sechs Berliner Freibäder verlängern die Saison bis in den September.

Wegen der großen Nachfrage bleiben sechs Berliner Freibäder bis in den September geöffnet.

Berlin. Üblicherweise endet am 30. August in den Berliner Bädern die Sommersaison. Doch in diesem Jahr bleiben sechs der Sommerbäder noch geöffnet. Wie die Berliner Bäder-Betriebe (BBB) mitteilten, bleibt das Sommerbad Gropiusstadt bis einschließlich 6. September offen. Bis einschließlich 13. September können die Berliner noch die Sommerbäder Neukölln, Wilmersdorf, Kreuzberg und Humboldthain besuchen. Das Strandbad Wannsee bleibt bis einschließlich 19. September geöffnet.

Wie der Sprecher der BBB Matthias Oloew der Berliner Morgenpost sagte, komme man mit der längeren Öffnung der Sommerbäder der großen Nachfrage der Besucher speziell bei diesen sechs Sommerbädern nach. Alle anderen Frei- und Sommerbäder beenden die Badesaison mit dem 30. August.

27 Hallenbäder öffnen am 31. August

Aktuell bereiten die BBB die Saison in den Berliner Hallenbädern vor. Wie das Unternehmen mitteilte, sei geplant, ab dem 31. August 27 Hallen- und Stadtbäder zu öffnen, vier weitere Hallen würden später folgen. „Wir freuen uns, dass wir trotz Corona mit fast allen Bädern gleichzeitig in die Hallensaison starten und zugleich trotz des hohen personellen Aufwandes auch sechs Freibäder länger offenhalten können“, sagte der BBB-Vorstandsvorsitzende, Johannes Kleinsorg. Neben den normalen Badebesuchern können laut BBB dann auch Schulen und Vereine in die Schwimmbecken zurückkehren.

Besucherobergrenzen und Zeitfenster bei Hallenbädern

Der Betrieb bei den Hallenbädern wird nach Angaben der BBB den Corona-bedingten Hygieneregeln unterliegen, wie bereits derzeit bei den Sommerbädern. Man erarbeite aber aktuell für jedes Bad ein eigenes Nutzungskonzept. Erste Eckpunkte stehen aber bereits fest: Es wird wie bei den Sommerbädern eine Besucherobergrenze pro Bad geben und auch Zeitfenster. Anders als bei den Sommerbädern werden die Tickets aber sowohl an den Kassen als auch online verkauft.