Wetter Wetter in Berlin: Erst am Freitag wird es wieder heißer

Berlin/Potsdam. In Berlin und Brandenburg bleiben die Temperaturen auch zur Wochenmitte hin unter der 30-Grad-Marke - erst am Freitag wird es wieder heißer. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für den Mittwoch erst ab den Nachmittagsstunden vermehrt sonnige Abschnitte. In der Uckermark kann es anfangs noch Schauer geben, sonst bleibe es trocken, so die Wetterexperten. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 24 und 27 Grad. Der Donnerstag wird nach Prognosen der Wetterexperten bei voraussichtlich 26 bis 29 Grad heiter und trocken.

Für den Dienstag hatten die DWD-Meteorologen bei 23 bis 26 Grad einzelne starke Gewitter mit Unwettergefahr vorhergesagt.

Die Wettervorhersage für Berlin und Brandenburg im Detail:

Dienstag: Viele Wolken und von Südwest nach Nordost durchziehender, schauerartig verstärkter Regen. Dabei zu Beginn noch mit Gewittern. Ab dem Mittag erneut auflebende Gewitteraktivität mit Starkregen, Sturmböen und Hagel. Lokal heftiger Starkregen wahrscheinlich. Am Nachmittag und Abend von Sachsen-Anhalt zusätzlich aufkommende Schauer oder Gewitter, wieder mit Unwetterpotential. Höchsttemperatur zwischen 23 und 26 Grad. Abseits von Schauern und Gewittern schwacher West- bis Nordwestwind. In der Nacht zum Mittwoch Bewölkungsrückgang. Vor allem in den östlichen Landesteilen noch Schauer und Gewitter, nachlassend. Nachfolgend flache Dunst- und Nebelfelder. Abkühlung auf 17 bis 14 Grad. Schwacher Wind aus westlichen Richtungen.

Viele Wolken und von Südwest nach Nordost durchziehender, schauerartig verstärkter Regen. Dabei zu Beginn noch mit Gewittern. Ab dem Mittag erneut auflebende Gewitteraktivität mit Starkregen, Sturmböen und Hagel. Lokal heftiger Starkregen wahrscheinlich. Am Nachmittag und Abend von Sachsen-Anhalt zusätzlich aufkommende Schauer oder Gewitter, wieder mit Unwetterpotential. Höchsttemperatur zwischen 23 und 26 Grad. Abseits von Schauern und Gewittern schwacher West- bis Nordwestwind. In der Nacht zum Mittwoch Bewölkungsrückgang. Vor allem in den östlichen Landesteilen noch Schauer und Gewitter, nachlassend. Nachfolgend flache Dunst- und Nebelfelder. Abkühlung auf 17 bis 14 Grad. Schwacher Wind aus westlichen Richtungen. Mittwoch: Wechselnd bewölkt, am Nachmittag vermehrt sonnige Abschnitte. In der Uckermark anfangs noch Schauer, sonst trocken. Höchstwerte zwischen 24 und 27 Grad. Schwacher Nordwestwind. In der Nacht zum Donnerstag gering bewölkt, gebietsweise klare Abschnitte. Niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen 16 und 12 Grad. Schwachwindig.

Wechselnd bewölkt, am Nachmittag vermehrt sonnige Abschnitte. In der Uckermark anfangs noch Schauer, sonst trocken. Höchstwerte zwischen 24 und 27 Grad. Schwacher Nordwestwind. In der Nacht zum Donnerstag gering bewölkt, gebietsweise klare Abschnitte. Niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen 16 und 12 Grad. Schwachwindig. Donnerstag: Heiter und trocken. Erwärmung auf 26 bis 29 Grad. Schwacher Südwind. In der Nacht zum Freitag Durchzug von Wolkenfeldern, niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen 18 und 15 Grad. Schwacher Wind aus Ost bis Südost.

Heiter und trocken. Erwärmung auf 26 bis 29 Grad. Schwacher Südwind. In der Nacht zum Freitag Durchzug von Wolkenfeldern, niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen 18 und 15 Grad. Schwacher Wind aus Ost bis Südost. Freitag: Heiter, im Nordwesten zeitweise wolkig. Trocken, heiß bei Höchstwerten zwischen 31 und 33 Grad. Schwacher Wind, vorwiegend aus südlichen Richtungen. In der Nacht zum Sonnabend von Nordwesten Bewölkungsaufzug und in der zweiten Nachthälfte in der Prignitz etwas Regen, sonst niederschlagsfrei, in der Niederlausitz gering bewölkt. Tiefstwerte um 18 Grad. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.

