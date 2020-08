An der Otfried-Preußler-Grundschule in Heiligensee wurden Coronafälle gemeldet.

Corona in Berlin Die Regeln: Wer muss wann in den Schulen in Quarantäne?

Berlin. An mindestens 23 der rund 900 Schulen in Berlin ist inzwischen ein Covid-19-Infektionsfall bekannt geworden, die Zahlen ändern sich von Tag zu Tag. Nun fragen sich Schüler, Eltern, Schulpersonal – was passiert, wenn ein solcher Fall in der Schule auftritt? Wer muss in Quarantäne, wer wird getestet? Grundsätzlich entscheidet das zuständige Gesundheitsamt. Aber ein paar Richtlinien gibt es: