Bildung In Berlin gibt es immer mehr Corona-Fälle an Schulen

Berlin . Nur eine Woche nach dem Wiederbeginn des Unterrichts gewinnt die Corona-Problematik an Berlins Schulen rasant an Dynamik. Bis Montag meldeten berlinweit schon 23 Schulen positive Fälle von Corona, darunter eine Fachschule für Erwachsenenbildung in Friedrichshain-Kreuzberg. Allein in Reinickendorf sind sieben Einrichtungen betroffen. Am Freitag hatte Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) noch von neun „Einzelfällen“ gesprochen.