Sperrmüll-Aktionstage und Verschenkemarkt

Der Bezirk bietet an drei Terminen kostenlose Abgabe von Hausrat an. Bei den Markttagen warten Infostände zum Müllentsorgungsverhalten.

So ziemlich jeder Bezirk kämpft mit diesem Problem: illegal abgestellter Müll, ob in Wald- und Grünflächen oder an der Straße. Das schadet nicht nur der Umwelt. Die Entsorgung fremden Sperrmülls kostet die Bezirke Geld. Tempelhof-Schöneberg macht seinen Einwohnern im Rahmen des Programms „Sauberes Berlin“ nun ein Angebot. Bei drei Sperrgut-Aktionstagen im August, September und Oktober können Anwohner nicht benötigten Hausrat an vorher festgelegten Plätzen kostenfrei abgeben. An den Orten stehen zwei Müllfahrzeuge der BSR bereit. Abgegeben werden können Möbel, Teppiche, Matratzen, Schrott, Kunststoffteile, Elektrogeräte und Textilien. Nicht angenommen werden allerdings Bauabfälle, Grünschnitt, Gussbadewannen, Autoreifen und -batterien sowie Schadstoffe, sprich Farben und Lacke.