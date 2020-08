Am Hauptbahnhof eröffnete am Montag eine neue Corona-Teststelle.

Nach dem tätlichen Übergriff auf eine Mitarbeiterin der Corona-Teststation in Tegel verlief der Testtag am Montag störungsfrei.

Am Tag nach dem tätlichen Übergriff auf eine Mitarbeiterin der Corona-Teststation am Flughafen Tegel ist die Lage vor der Teststelle im Terminal D weitestgehend ruhig und geordnet geblieben. Am Montagvormittag berichteten Reiserückkehrer von den Balearen von einem organisierten Vorgehen, entspanntem Personal und nur kurzen Wartezeiten – ganz im Gegensatz zur Situation am Abend zuvor.