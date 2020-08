Nachfolge Sebastian Scheel wird neuer Bausenator in Berlin

Der bisherige Staatssekretär Sebastian Scheel wird Nachfolger der zurückgetretenen Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher. Das hat am Montagabend der Landesvorstand der Berliner Linkspartei entschieden. Der 44 Jahre alte Politiker war vor seinem Wechsel nach Berlin Finanzpolitiker aus Sachsen.

Lompscher war Anfang August zurückgetreten. Sie hatte Einkünfte aus Aufsichtsratsmandaten nicht wie vorgeschrieben ans Land zurückgezahlt und das Geld auch nicht versteuert.

Bei der Nachfolgesuche haben sich die Berliner Linken-Chefs offenbar mehrere Absagen geholt und sich dann für die naheliegende Lösung entschieden.

Bausenator soll am Donnerstag vereidigt werden

Landeschefin Katina Schubert sagte, man habe sich mit Scheel für „Kontinuität in der emanzipatorischen Stadtpolitik“ entschieden. Auch ein „gutes Verhältnis zu den Mieterinitiativen“ sei ein wichtiges Kriterium gewesen. „In Abwägung der Lage haben wir entschieden, Sebastian Scheel als Senator zu nominieren“, sagte die Landeschefin in einem kurzen Statement am Rande der Landesvorstandssitzung.

Scheel soll eine neue Staatssekretärin an seine Seite bekommen. Dafür soll die bisher als Referentin Für die Linken-nahe Rosa-Luxemburg-Stiftung tätige Wenke Christoph im Gespräch sein, wie das „Neue Deutschland“ berichtet.

Der neue Senator soll am Donnerstag im Abgeordnetenhaus vereidigt werden. Dann wird er auch bekanntgeben, wer mit ihm als Staatssekretärin zusammenarbeiten soll. Landeschefin Schubert verriet nur soviel: Es solle auf jeden Fall eine Frau werden.

Lompscher hatte Scheel als Nachfolger für Andrej Holm geholt

Scheel war bis 2017 parlamentarischer Geschäftsführer der Linken im sächsischen Landtag. Er wurde von Lompscher als Nachfolger des über den Umgang mit seiner Stasi-Vergangenheit gestolperten Andrej Holm aus Dresden geholt. Im Vergleich mit dem sehr linken Stadtsoziologen Holm arbeitet Scheel eher im Hintergrund und hat sich als Manager im Ressort in linken Kreisen einen Namen gemacht.

Seine Auswahl deutet darauf hin, dass sich die Linken einige Absagen für den Posten geholt haben. So hatte die frühere Fraktionschefin und Sozialsenatorin Carola Bluhm abgewunken.

